«Лестер» — «Ливерпуль». Вот почему АПЛ — лучшая лига мира

28 декабря состоится матч 20-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех клуба из Лестера оценён экспертами в 8.20. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Где покажут матч «Лестер» — «Ливерпуль»?

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лестер» — «Ливерпуль» 28 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Лестер Сити» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Ливерпуль» (28.12.2021)

Английская Премьер-лига страдает от омикрон-штамма коронавируса, но футбол продолжает радовать. В Англии наступило время Boxing Day. 28 декабря в 20-м туре вместо шести запланированных встреч состоятся всего четыре. Впрочем, скучать не придётся. В одном из матчей «Лестер» сразится с «Ливерпулем». Стартовый свисток на стадионе «Кинг Пауэр» прозвучит в 23:00 мск.

«Лестер» в нынешнем сезоне выглядит скорее как очень крепкий середняк. В верхнюю часть таблицы не может выбиться по самой банальной причине — оборона не функционирует должным образом. За 17 туров чемпионата Англии пропущено уже 33 мяча. Из Лиги Европы команда вылетела по той же причине — 11 голов на групповом этапе и третье место.



Хотя на дно «лисы» тоже не собираются, ведь в нападении у них полный порядок. В АПЛ забили 30 мячей, на евроарене — 12. В предыдущем туре внутреннего первенства ярко сыграли с «Манчестер Сити» (3:6). Уступили, хотя были близки к камбэку. И это далеко не первый матч с участием топового клуба, в котором «лисы» проявили свои атакующие навыки.



Если отмотать назад, мы увидим, насколько подопечные Брендана Роджерса хороши в завершении. В 13-м туре чемпионата Англии одолели «Уотфорд» (4:2), затем скатали результативную ничью с «Саутгемптоном» (2:2), уступили «Астон Вилле» (1:2), а также разгромили «Ньюкасл» (4:0). Потенциал имеется, необходимо только структурировать игру в защите.

Здесь дела настолько плохи, что даже в Кубке лиги боевым составом «Лестер» уступил «Ливерпулю» (3:3, по пенальти 4:5). Соперник выпустил на матч 1/4 финала турнира совсем юных игроков, основа появилась только после перерыва. Если уж у экспериментального состава мерсисайдцев выиграть не удалось, то о победе в новом очном противостоянии остаётся только мечтать.



Подопечных Юргена Клоппа тоже нельзя похвалить за надёжную оборону — в этом плане они не раз допускали осечки и теряли очки. Пример тому — сразу шесть матчей АПЛ нынешнего сезона, в пяти из которых случились ничьи: с «Челси» (1:1), «Брентфордом» (3:3), «Манчестер Сити» (2:2), «Брайтоном» (2:2) и «Тоттенхэмом» (2:2). А ещё уступили «Вест Хэму» (2:3).

Зато в нападении практически нет равных — во всех соревнованиях наколотили 75 мячей. Продолжает радовать своей великолепной формой Мохамед Салах, возглавляющий гонку бомбардиров АПЛ. Египтянин имеет в активе 15 голов. На второй строчке, к слову, ещё один представитель красных — Диогу Жота с 10 мячами.



Благодаря прекрасной группе атаки и стараниям голкипера «Ливерпуль» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. А ещё вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. Прогнозы на будущее только положительные. Уровень состава и физическая форма игроков позволяют всегда действовать с позиции силы.



«Ливерпуль», опять-таки, хорош в нападении. Забивает часто и много, при этом редко прижимается к своим воротам. «Лестер» пытается соответствовать тем же трафаретам, но получается хуже — особенно в обороне. Пытаться угадать победителя не станем, тем более что на лобовую победу ливерпульцев всё равно дают скромные 1.42.

Лучше возьмём тотал больше 3.5 мяча за приятный коэффициент 2.04. Возникшие из-за переносов встреч паузы в сумме с последствиями коронавирусной болезни наверняка повлияют на игровой тонус футболистов. Ждём голов. Что-то вроде 3:1 или 3:2 в пользу гостей здесь вполне может быть. Хотя «лисы» способны удивить и зацепиться за очки.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Лестер» — «Ливерпуль» 28 декабря 2021 года

Обе команды очень результативны, но при этом далеко не всегда блещут надёжностью в обороне. Особенно это касается «Лестера». Именно из-за этого мы бы не стали ждать от «лис» сенсации. Два последних матча соперники провели очень результативно, в грядущей игре тоже наверняка не станут стесняться друг друга. Ждём яркого исхода встречи с большим количеством голов. Что-то вроде 3:1 в пользу гостей, на наш взгляд, здесь вполне может быть.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.04.

Где смотреть матч «Лестер» — «Ливерпуль»?

Прогноз на матч «Саутгемптон» — «Тоттенхэм».

Прогноз на матч «Челси» — «Брайтон».