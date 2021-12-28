«Барыс» — «Салават Юлаев». Уфимцы помогут «Автомобилисту» и «Амуру» в Казахстане

29 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Салавата Юлаева» в основное время можно с коэффициентом 2.17, а успех «Барыса» оценён экспертами в 2.81.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев» 29 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.25. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.79.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» Нур-Султан — «Салават Юлаев» Уфа (29.12.2021)

Зима продолжается. На 29 декабря в Континентальной хоккейной лиге запланировано сразу шесть встреч. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию казахстанского «Барыса» и уфимского «Салавата Юлаева», которое пройдёт на льду «Барыс-Арены» в Нур-Султане. Первое вбрасывание состоится в 16:30 мск.

«Барыс» накануне обыграл на своём льду «Автомобилист» (3:2 Б). Сейчас занимает восьмую строчку в Восточной конференции, набрав в общей сложности 42 очка в 43 играх, и пока ещё находится в зоне плей-офф. Увеличили отрыв как раз от «Автомобилиста». Хорошие новости, поскольку до этого казахстанская команда потерпела два поражения на выезде. Сперва от «Ак Барса» (3:5), а затем — от «Трактора» (2:4). Была ещё одна победа после перерыва на Кубок Первого канала, всё в матче с тем же екатеринбургским «Автомобилистом» (2:0). Результаты, мягко говоря, не самые лучшие в нынешнем сезоне. Пауза особой пользы не принесла. Победы не такие уверенные, а от серьёзных соперников прилично досталось.



«Салават Юлаев» же идёт в топ-4 конференции, набрав 57 очков. Накануне уступили «Сибири» (2:3 ОТ), хотя могли рассчитывать на большее. Отставание от «Металлурга» составляет по-прежнему девять очков. При этом после перерыва подопечные Томи Лямся провели четыре игры, в двух одержали победу. Трижды потребовалось дополнительное время.

Участие в Кубке Гагарина, конечно, гарантировано, однако задача-минимум для клуба из Башкортостана остаётся прежней. Остаться в топ-4, чтобы иметь преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф. Цель посильная, нужно только избежать неудачных серий.



Впереди снова выезд. Теперь уже к «Барысу», который худо-бедно цепляется за зону плей-офф. При этом последние три очные встречи в Казахстане остались именно за зелёными. Даже если увеличить выборку и взять последние 10 выездов, то будет шесть побед у гостей.

Словом, гостить в Нур-Султане «СЮ» умеет. Тем более что казахстанский клуб из 22 матчей в сезоне КХЛ на своём льду выиграл меньше половины. «Салават Юлаев», в свою очередь, второй в лиге по набранным очкам в гостях. Увереннее выступает только «Металлург».



В защите тоже явно лучше выглядят уфимцы, пропустили всего 87 шайб (против 130 у казахов). Тут вопросов не возникает, «Салават» в принципе пропускает меньше всех в КХЛ на данный момент. К тому же клуб на выезде забросил 72 шайбы против 54 у «Барыса» на своём льду. Цифры показательные. Да и состав у гостей крепче.



Хотя стоит держать в уме тот факт, что после перерыва башкирская команда в трёх случаях добиралась до дополнительного времени. По многим показателям она превосходит соперника, но 60 минут может и не хватить. Мы бы попробовали поставить на итоговую победу гостей.

Коэффициент нормальный, 1.73. Разнообразить можно тоталом больше 5 шайб за 1.82. Дело в том, что последние пять очных встреч прошли с высоким тоталом. Во всех случаях было заброшено на двоих не менее четырёх шайб в основное время. В нынешнем сезоне после перерыва на второй этап Еврохоккейтура игры тоже часто получались результативными.

«Барыс» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 29 декабря 2021 года

«Барыс» дома не блещет. К тому же положение сейчас очень шаткое. «Салават» хоть и сбавил обороты после перерыва, но в личных встречах смотрится увереннее. Однако уфимцы трижды играли в овертайме за последние четыре матча в КХЛ. Защита и нападение смотрятся сильнее, но 60 минут может и не хватить. Возьмём итоговую победу гостей.



Ставка: итоговая победа «Салавата Юлаева» за 1.73.

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