«Динамо» Минск — «Металлург». Лидер КХЛ не пожалеет флагмана белорусского хоккея

29 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — «Металлург» Магнитогорск. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.98, а успех «Динамо» оценён экспертами в 3.18.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Металлург» 29 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо» Минск — «Металлург» Мг будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.38, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.40. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.67.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Минск — «Металлург» Магнитогорск (29.12.2021)

Скоро Новый год. На 29 декабря в Континентальной хоккейной лиге запланированы сразу шесть встреч. Отдельное внимание, несомненно, стоит уделить противостоянию минского «Динамо» и магнитогорского «Металлурга», которое пройдёт на льду «Минск-Арены» в Беларуси. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Динамо» Минск сейчас находится в шатком положении, занимает восьмую позицию на Западе с 48 баллами после 43 встреч. Ближайший конкурент — московский «Спартак» — набрал на три балла больше. В спину дышит «Торпедо», отстав на два. Так что каждая осечка рискует дорого обойтись. Накануне минчане на выезде уступили ЦСКА (4:6).



Зрителей голами порадовали, что похвально. До этого с «Куньлунем» выдали такой же счёт, но уже в свою пользу (6:4). Также были поражение от «Йокерита» (1:2 ОТ) и победа над рижским «Динамо» (4:1). Все матчи проходили на выезде, теперь команда вернётся домой. В предыдущий раз на своём льду «зубры» играли ещё 12 декабря.



«Металлург» же по-прежнему не только лидирует на Востоке, но и возглавляет сводную таблицу КХЛ. Набрал 66 баллов за 43 встречи. Ближайший преследователь — «Трактор» — отстаёт на три пункта. Накануне пришлось нелегко с «Ак Барсом» (3:4 ОТ), хотя подопечные Ильи Воробьёва вели со счётом 3:1 к 55-й минуте встречи! Казанцы умудрились за пять минут сравнять счёт, а в овертайме вырвали победу.

Да и в целом после перерыва на Кубок Первого канала «лисы» пока чередуют победы и поражения. Лидер явно сбавил темп. Особенно в гостях. К примеру, за последних 10 встреч на выезде добыто всего пять побед. Неплохо, не более того. Как раз матч с минским «Динамо» станет четвёртым выездным подряд после запланированной паузы.

Будет тяжело. У «Динамо» полнейший порядок с атакой. Настреляли уже 128 шайб, 53 из которых дома. Магнитогорцы, конечно, на чужой половине площадки ещё эффективнее. Они забросили 152 шайбы, чуть больше половины из которых — на выезде. Похоже, работы у вратарей окажется предостаточно.

Однако в пользу «Магнитки» играют ещё два фактора. Во-первых, защита «зубров» явно не лучшая в лиге. Они пропустили уже 135 раз. Больше пропущенных только у безнадёжного «Куньлуня» (171). Второй момент — минчане дома выступают не так хорошо. За последние 10 матчей выиграли всего два раза. Статистика плохая, откровенно говоря.



Плюс «Металлург» по-прежнему среди лидеров по набранным очкам в гостях. И состав у него более мастеровитый. С учётом плохой защиты хозяев можно подумать над тоталом больше 5.5 шайбы. Мы бы остановились на варианте «обе забьют + П2» за 2.20. Гости смотрятся лучше в целом, хотя трудности им обеспечены.

«Динамо» Минск — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 29 декабря 2021 года

«Динамо» Минск наконец-то сыграет на своём льду, хотя статистика домашних встреч в последнее время не впечатляет. «Металлург» выиграл три предыдущие битвы в Минске, а сейчас в защите «зубры» — одни из худших в КХЛ. Думается, хозяева обязательно оформят как минимум пару шайб, но на многое рассчитывать им всё же не придётся. Ждём победу «лис».



Ставка: обе забьют + победа «Металлурга» за 2.20.