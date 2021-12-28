«Брентфорд» — «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола продолжит дразнить «Ливерпуль»

29 декабря состоится матч 20-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех «Брентфорда» оценён экспертами в 20.50. Ставки на ничью принимаются за 8.70.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брентфорд» — «Ман Сити» 29 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Брентфорд» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03. Поставить на «обе забьют» можно за 2.36.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» — «Ман Сити» (29.12.2021)

Английская Премьер-лига страдает от омикрон-штамма коронавируса, часть игр приходится переносить. В Англии наступило время Boxing Day. 29 декабря в 20-м туре состоятся две встречи. В самой поздней из них сразятся «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» прозвучит в 23:15 мск.

«Брентфорд» очень бодро дебютировал в АПЛ. На данный момент занимает 13 позицию, оторвавшись от зоны вылета на девять очков. Очень вероятно, что клуб так и финиширует где-нибудь в середине турнирной таблицы. Хотя это вполне себе достижение, ведь в прошлом сезоне он выступал в Чемпионшипе.



Пока сил хватает, чтобы противостоять середнякам и аутсайдерам чемпионата Англии. Один раз даже выдали ярчайшую ничью с грозным «Ливерпулем» (3:3). Впрочем, грядущий соперник набрал потрясающих ход и нацелен на золотые медали. Едва ли получился провернуть тот же трюк и удержаться на ногах.



Тем более что в последнее время влияние коронавируса лишь растёт. Внушительное количество встреч было перенесено, а некоторые футболисты недоступны. С игровым тонусом могут возникнуть проблемы. В прошлом туре АПЛ проиграли «Брайтону» (0:2). Моменты у «пчёл» имелись, смотрелись бодро. Не хватило удачи и сил.

Ранее тоже не очень везло, обыграли только «Уотфорд» (2:1). Также случилась ничья с «Лидсом» (2:2). От «Тоттенхэма» же получили два безответных мяча. На дистанции «Брентфорд» смотрится более чем прилично для новичка. Всего в АПЛ забил 21 раз за 17 туров. Однако и получил в ответ целых 24. Плохо только одно — вылетел из Кубка английской лиги. Справедливости ради, там не повезло с жеребьёвкой — попали на «Челси» (0:2).



Томас Франк выставил вполне себе боевой состав, насколько это было возможно. Но всё равно уступил. А ведь лондонцы в свою очередь сыграли в основном молодёжью. Более опытные партнёры вышли со скамейки либо вообще не сыграли. При этом соперник даже владел инициативой. Если уж здесь возникли трудности, то что будет в битве с основным составом «Манчестер Сити»?

«Горожане» набрали потрясающую форму. Обыгрывают всех девятый тур кряду в чемпионате Англии. С результативностью порядок. В предыдущем туре одолели с хоккейным счётом «Лестер» (6:3). До этого разгромили «Ньюкасл» (4:0) и не оставили мокрого места от «Лидса» (7:0). Шансы на очередной трофей всё выше.



Всего за 19 туров АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы забили 50 голов. Лишь «Ливерпуль» — главный преследователь — составляет конкуренцию в данном вопросе. В Лиге чемпионов «голубые» тоже не халтурили, оформили 18 мячей. То есть в среднем за 90 минут выходит по три штуки. Благодаря этому вышли в плей-офф с первой позиции.



Ко всему прочему «Манчестер Сити» очень надёжен в защите. Во всех турнирах пропустил только 23 раза. Хосеп Гвардиола не зря считается одним из лучших специалистов в мире. Его система функционирует отлично. На дистанции состязаться с такой машиной невероятно сложно.

«Брентфорд» выступает бодро, никого не боится. Однако этого мало, чтобы играть на равных с Гвардиолой, который продолжает громить всех своих соперников. При этом у «Ман Сити» нет особых проблем с коронавирусом. Да и в случае чего — качество состава позволяет проводить ротацию без особых потерь. В этот раз мы бы взяли Ф2 (-2) за 1.90. Сенсации не ждём.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Сити» 29 декабря 2021 года

«Манчестер Сити» демонстрирует великолепную результативность и завидную надёжность в обороне. Даже коронавирус пока никак не мешает. «Брентфорд», конечно, выглядит бодро. Однако в последнее время настрадался из-за болезни. Плюс со стабильностью проблемы. Думается, «горожане» сумеют одержать десятую победу кряду в АПЛ. И сделают это уверенно.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.90.