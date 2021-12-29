Словакия — Россия. Матвей Мичков — единственное оружие Сергея Зубова на МЧМ-2022?

Юный талант шикарно начал МЧМ-2022. За последние пять дней у Матвея пять голов и один пас.

30 декабря состоится матч МЧМ-2022 Словакия — Россия. Начало встречи — в 00:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу молодёжной сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.43, успех молодёжной сборной Словакии идёт за 5.10.

Где покажут матч Словакия — Россия?

Коэффициенты букмекеров на матч МЧМ-2022 Словакия — Россия 30 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч молодёжного чемпионата мира Словакия — Россия 30 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.35. Гол в первые семь минут идёт за 1.92. На ничью в основное время предлагают поставить за 5.20. Вероятность серии буллитов оценена в 9.40.

Словакия — Россия: прогноз на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею (30.12.2021)

Декабрь подходит к концу. Молодёжный чемпионат мира в Канаде продолжается. На 30 декабря запланировано сразу три встречи. Российским болельщикам будет особенно интересно противостояние сборных Словакии и России, которое пройдёт на льду «Вестернер Парк Центриум» в Ред-Дире. Первое вбрасывание состоится в 00:30 мск.

Сборная Словакии на турнире успела провести две встречи. Потерпела два поражения. Сперва получила от США (2:3), затем всухую проиграла Швеции (0:3). Сейчас занимает пятую строчку в группе В. Хотя всё ещё может измениться, ведь вмешался коронавирус. Похоже, форс-мажоров и изменений в составе будет достаточно.

Совсем недавно в стане США обнаружилось два положительных теста, команде засчитали техническое поражение в матче со швейцарцами. Сколько дней продлится карантин американцев, пока неизвестно. Для российской сборной это, несомненно, плюс. Потеря очков со стороны прямых конкурентов увеличивает шансы подняться повыше в группе. Хотя понятно, что расслабляться не стоит. Да и без внехоккейных факторов было бы справедливее.

Сборная России также провела две встречи. Результаты чуть лучше. Проиграла на старте Швеции (3:6). Три шайбы были пропущены в меньшинстве, подкачали спецбригады. Подопечные Сергея Зубова реализовывали свои моменты исключительно в формате «5 на 5», но от этого не легче. Защита ошибалась, вратари не подтащили. Благо удалось сразу же исправиться победой в матче со сборной Швейцарии (4:2).

Первая победа на таком турнире наверняка добавит уверенности. Пусть даже и с менее именитым соперником. Вообще ребята показали неплохой хоккей. Лишь вторая тройка не реализовала моменты, хотя каждое из звеньев старалось. Матвей Мичков забросил одну шайбу, суммарно у него пять голов и один пас за последние пять дней (с учётом товарищеского матча с Канадой). Круто!

Пока сборная России располагается на второй строчке в группе. Однако плотность высокая, каждый балл на счету. Впереди Словакия. Недооценивать соперника не стоит, и всё же в число фаворитов МЧМ-2022 он определённо не входит. Тем более статистика максимально приятная. В 10 последних личных встречах Россия одержала 10 побед.

Любопытно, что в четырёх из пяти последних случаев команды на двоих забрасывали больше четырёх шайб. Сборная Россия на турнире забросила семь шайб за 120 минут против двух за то же время у словаков. В нападении Словакия явно не блещет, хотя пара-тройка ярких исполнителей имеется. Впрочем, к обороне россиян тоже есть вопросы, даже не самые классные швейцарцы сумели отличиться дважды. И вполне могли рассчитывать на большее.

С учётом очевидных проблем сборной России с вратарской линией можно было бы рассмотреть ставку «Х2 + обе забьют». Только коэффициент очень мал. Мы бы попробовали взять победу сборной России и тотал больше 4.5 шайбы за вполне рабочие 1.73. В личных встречах у россиян всё хорошо. После победы в матче со Швейцарией должны увереннее сыграть, а с атакой был порядок и до этого.

Словакия U20 — Россия U20: прогноз и ставка на матч МЧМ-2022 30 декабря 2021 года

Сборная России проведёт третий матч на МЧМ в Канаде. Соперник снова не самый грозный. До этого россияне обыграли Швейцарию, первая победа наверняка придаст уверенности. С атакой и до этого не было никаких проблем, забивают исправно. Пусть в основном благодаря рикошетам и индивидуальному мастерству. При этом Россия имеет колоссальный перевес в личных встречах. Ещё одна победа будет очень кстати.

Ставка: победа сборной России + тотал больше 4.5 шайбы за 1.73.

Почему сборная России разочарует в матче МЧМ-2022 со Словакией?

Где смотреть матч Словакия — Россия?