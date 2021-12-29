«Вашингтон» — «Нэшвилл». Александр Овечкин нагулял аппетит

30 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нэшвилл Предаторз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.05, успех «Предаторз» идёт за 2.99. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

Коэффициенты на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нэшвилл Предаторз» 30 декабря 2021 года

Букмекеры думают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Нэшвилл» 30 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.87, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.97. Гол в первые 10 минут идёт за 1.70, вероятность серии буллитов оценена в 8.60.

«Вашингтон» — «Нэшвилл»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (30.12.2021)

На 30 декабря в Национальной хоккейной лиге запланировано семь матчей. Коронавирус вносит свои коррективы, однако любителям заокеанского хоккея будет на что посмотреть. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Вашингтона» и «Нэшвилла», которое пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Вашингтон» выйдет на лёд впервые после вынужденного перерыва. Пока он находится на второй строчке в Столичном дивизионе с 43 очками после 31 игры. Уступает «Каролине» лишь по дополнительным показателям, хотя у той пара игр в запасе. Последние матчи перед перерывом у «Кэпс» не задавались. Всего две победы из пяти возможных на фоне кадровых потерь.

Результат так себе, но вопросов нет: проблемы с составом увеличивались с каждым матчем. Обыграли лишь «Виннипег» (5:2) и «Баффало» (3:2 Б). Но и после перерыва состав не будет оптимальным. Ладно хоть ключевые исполнители вернулись в строй. Евгений Кузнецов в порядке, Никлас Бекстрём готов провести второй матч в сезоне.

Но хватит ли сил на «Нэшвилл», который сейчас идёт вторым в Центральном дивизионе с 39 очками после 30 игр? Клуб отстаёт от лидирующей «Миннесоты» на одно очко. Спасибо серии из семи побед. Перед перерывом обыграли «Колорадо» (5:2) и «Чикаго» (3:2 ОТ). Это гораздо лучшие результаты, чем у соперника, но и проблем с составом было куда меньше. Даже сейчас с «Кэпс» не помогут всего четыре игрока основы.

Тогда как у «Вашингтона» выпали сразу 10 человек. Витек Ванечек болеет, значит, в старте однозначно выйдет Илья Самсонов, также не будет Уилсона, Оши и ван Римсдайка. Не самые приятные новости для «столичных». Впрочем, они уже привыкли к такому положению дел.

К тому же в личных встречах «Нэшвилл» в гостях одержал четыре победы в пяти предыдущих матчах. Стабильности у гостей по понятным причинам больше, чем у «Вашингтона». Нельзя наиграть так быстро новичков. Тем более если они заметно уступают хоккеистам основы по таланту и/или опыту.

В подобных случаях очень сложно работать, но даже так Питер Лавиолетт делал всё возможное. С учётом всех проблем «Кэпс» неплохо работают в атаке, забросив уже 108 шайб — против 89 у соперника. В защите команды идут рядом. «Предаторз» пропустили всего 79 шайб, хозяева — на две больше. И тут заключается сложность.

Команды идут в лидерах дивизионов, но хозяева дома выиграли шесть из десяти последних матчей. Тогда как гости на выезде выиграли семь за аналогичный количество игр. При этом «столичные» страдают из-за проблем в составе, но даже так умудряются побеждать соперников. Мы бы попробовали остановиться на ставке «обе забьют + победа «Вашингтона».

«Вашингтон» — «Нэшвилл»: прогноз и ставка на матч НХЛ 30 декабря 2021 года

Кузнецов и Бекстрём вернулись в команду, для Ови это эмоциональный подъем. Первое звено постарается устроить проблемы гостям. Илья Самсонов уже много раз помогал команде, сейчас в отсутствие Ванечека груз ответственности станет ещё больше. Но в целом возвращение главных исполнителей должно помочь. Проблемы с составом есть, однако перерыв должен был пойти на пользу. Особенно важно это было для «Кэпс».

Ставка: обе забьют + победа «Вашингтона» за 2.30.