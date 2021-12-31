«Валенсия» — «Эспаньол», НХЛ и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год сдаёт свои права – в нём остался всего один день. Но спорт не затихает: играют в европейских футбольных чемпионатах, в хоккее и вовсе разгар сезона. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 31 декабря.

На что ставить в футболе 31 декабря

В последний день года можно будет посмотреть за матчем испанской Примеры: «Валенсия» принимает «Эспаньол». «Летучие мыши» пока на 8-й позиции, но от идущего 4-м «Райо Вальекано» их отделяют всего 2 очка. «Эспаньол» же пока занимает 11-ю строчку и всеми силами старается обеспечить себе место в середине таблицы. Начало этого матча — в 18:15 мск.

На что ставить в хоккее 31 декабря

МЧМ-2022 отменили, поэтому в новогоднюю ночь из хоккея остаётся только НХЛ. В 21:00 начнут матч «Нью-Джерси» и «Эдмонтон», а двумя часами позже – «Вегас» и «Анахайм». Кроме того, ночью пройдут матчи «Тампа» — «Рейнджерс» и «Детройт» — «Вашингтон».

На что ещё ставить 31 декабря

Из других видов спорта также стоит следить за Северной Америкой, тут очередные матчи НБА. В 21:00 мск начало игры «Бостон» — «Финикс», а в 23:00 начнут играть «Индиана» и «Чикаго». А уже после полуночи по Москве ещё 8 встреч, так что фанаты баскетбола могут встретить праздник вместе с любимой игрой.

Кроме того, пройдут матчи в чемпионатах Турции, Израиля и Польши.