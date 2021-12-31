«Детройт» — «Вашингтон». Александр Овечкин поздравит россиян с Новым годом!

1 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 03:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.09, успех «Ред Уингз» идёт за 2.93.

Где покажут матч «Детройт» — «Вашингтон»?

Коэффициенты на матч НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз» 1 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Детройт» — «Вашингтон» 1 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.87, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.97. Гол в первые 10 минут идёт за 1.69, вероятность серии буллитов оценена в 8.70. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.40.

«Детройт» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (01.01.2022)

Новый Год стучится в двери, а в Национальной хоккейной лиге на 1 января запланировано семь встреч. Любопытных вывесок много, отдельное внимание определённо стоит уделить противостоянию «Детройта» и «Вашингтона». Оно пройдёт на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте. Первое вбрасывание состоится в 03:30 мск.

«Детройт» идёт четвёртым в Атлантическом дивизионе, набрав 33 балла за 31 встречу. В спину дышит «Бостон», у которого сразу несколько игр в запасе. Тем не менее на фоне последних лет прогресс очевиден. В будущее наконец-то можно смотреть с оптимизмом. Пусть и сдержанным.

Последние результаты не впечатляют. Победили лишь «Нью-Джерси» (5:2) и «Айлендерс» (2:1) за последние пять игр. При этом пропустили 21 шайбу, а забросили 15. Шансы попасть в зону плей-офф более чем осязаемы, а ведь некогда славные «крылья» не попадали в Кубок Стэнли уже давно.

«Вашингтон» успел провести первый матч после перерыва с «Нэшвиллом» (5:3), хоть и снова на фоне проблем с составом. Зато центральная ось в кои-то веки оказалась в строю. Четыре основных центрфорварда вышли на лёд. Неудивительно, что результативность оказалась солидной. Россияне тоже отметились.

Кузнецов забросил победную шайбу в большинстве, Овечкин отдал результативную передачу. Орлов оформил ассистентский дубль. А ведь до перерыва команда чередовала победы и поражения из-за постоянной смены состава, приходилось доверять исполнителям из АХЛ. Теперь главные звезды на льду, и это вселяет уверенность.

Хотя впереди не самый легкий соперник. Выезд в Детройт у «Кэпс» в нынешнем сезоне уже был — получилась трудовая победа со счётом 2:0. Да и если взять последние очные игры на льду «Ред Уингз», то последние пять раз побеждал «Вашингтон». Эти цифры, конечно, обнадёживают болельщиков «столичных».

Прогноз на матч «Миннесота» — «Сент-Луис» с коэффициентом 2.30.

Хотя последние игры в родных стенах «красные крылья» провели много успешнее. Добыли четыре победы в пяти матчах, причём четырежды тотал пробивался. «Кэпиталз» же последние пять игр на выезде провели чуть хуже. Дважды проиграли, дважды уходили за пределы основного времени. Но во всех случаях забрасывалось больше пяти шайб. Так что вполне можно рассмотреть ставку: обе забьют + победа «Вашингтона».

Или же взять победу «Вашингтона» + тотал больше 3.5 шайбы за 2.36. Гости на данный момент забросили уже 113 шайб против 88 у соперника, результативность у «Кэпиталз» в полнейшем порядке. В защите же «Вашингтон» также смотрится лучше, пропустил 84 шайбы против 100 у соперника. Но есть проблемы с составом у обеих команд снова. Например, у «Детройт» сразу девять игроков в списке травмированных.

Не будет Якуба Враны, голкипера Алекса Недельковича по болезни, а также ещё пяти игроков по болезни. У «Вашингтона» всего семь игроков будут отсутствовать. Ванечек по болезни, Манта – травма плеча, но все основные игроки будут играть, и это даёт команде большей уверенности. Ови и Бекстрём наведут шороху, а Кузнецов добавит масла в огонь.

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«Детройт» до сих пор не играл после перерыва, а «Вашингтон» успел провести первый матч, к тому же центральные нападающие наконец-то вернулись в строй. А также в личных встречах на выезде «Кэпс» имеет колоссальное преимущество. К тому же такой долгий перерыв в матчах не мог не сказаться на игре хозяев. «Вашингтон» же уже вошёл в игровой тонус и неплохо разобрался с соперником. На данный момент он смотрится фаворитом.

Ставка: победа «Вашингтона» + тотал больше 3.5 шайбы за 2.36.

Где смотреть матч «Детройт» — «Вашингтон»?

Прогноз Павла Лысенкова на матч «Детройт» — «Вашингтон».

Ставка на матч «Детройт» — «Вашингтон» с коэффициентом 3.00.