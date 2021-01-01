«Челси» — «Ливерпуль». Простят ли фанаты Лукаку за длинный язык?

2 января состоится матч 21-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.87. Успех «Ливерпуля» оценён экспертами в 2.64. Ставки на ничью принимаются за 3.64.

Где смотреть матч «Челси» — «Ливерпуль»?

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» 2 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Челси» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Ливерпуль» (02.01.2022)

Английская Премьер-лига страдает от омикрон-штамма коронавируса, но футбол продолжает радовать. Новый год наступил, веселья хватит на всех. 2 января в 21-м туре состоятся три встречи. В одной из них сразятся два гиганта — «Челси» и «Ливерпуль». Стартовый свисток на стадионе «Стэмфорд Бридж» прозвучит в 19:30 мск. Шикарная вывеска для настоящих гурманов.

В предыдущих четырёх турах чемпионата Англии «Челси» выступил неуверенно: одержал всего одну победу и трижды сыграл вничью. Ныне располагается на второй строчке с 42 баллами в копилке и претендует пока только на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. До лидирующего «Манчестер Сити» не хватает целых восемь очков, а идут «горожане» мощно. Шансы на титул испаряются на глазах.



После возвращения Лукаку и Вернера из лазарета были надежды увидеть более смелую и яркую игру в атаке. Ожидания не оправдались: немец заболел коронавирусом, а бельгиец удивил сенсационным интервью. Раздул скандал на ровном месте. СМИ утверждают, что клуб не планирует продавать Лукаку даже после таких слов. Но как примут его фанаты? Основной забивной силой «аристократов» тем временем остаётся Мэйсон Маунт, на счету которого семь мячей за 17 туров АПЛ.



Впрочем, позитивные моменты тоже есть. Вернер уже оправился от болезни и возобновил тренировки. Возможно, он сумеет помочь Томасу Тухелю оказать достойное сопротивление «Ливерпулю». За 20 туров чемпионата Англии подопечные немецкого специалиста наколотили 43 мяча, а пропустили всего 14. На дистанции они хороши, а значит, ещё не всё потеряно.

У лондонцев даже на фоне кадровых потерь остаётся отличный состав и опытный тренер, с которым они выиграли в прошлом сезоне Лигу чемпионов. В нынешнем розыгрыше есть шанс повторить успех. В 1/8 финала по итогам жеребьёвки выпал не самый крепкий «Лилль». Одолеть его сейчас на порядок легче, чем, например, ту же «Баварию».



«Ливерпуль» выступил на евроарене потрясающе, одержав победу во всех шести турах группового этапа. При этом забил аж 17 мячей. А у него, на минуточку, в соперниках были крепкие «Атлетико», «Порту» и «Милан»! Впрочем, то было достаточно давно, сейчас же осечки тоже участились. И это напрягает.



В минувших двух турах АПЛ мерсисайдцы потеряли очки, сыграв вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и потерпев поражение от «Лестера» (0:1). В обоих случаях смотрелись не то чтобы гораздо хуже соперников. Да, без невезения не обошлось. Но качество футбола в самом деле заметно просело. Болельщики привыкли к другому уровню игры.

Впрочем, на дистанции красные тоже хороши, за 19 туров чемпионата Англии забили 50 мячей. Строго говоря, они всё ещё радуют ярким атакующим футболом. 15 голов из общего числа на свой счёт записал Мохамед Салах, ещё 10 — Диогу Жота. Этот дуэт возглавляет гонку бомбардиров АПЛ и демонстрирует великолепную форму.



К сожалению, ряды подопечных Юргена Клоппа редеют. В коллективе выявлено три новых случая заболевания омикрон-штаммом коронавируса. Информация о том, кто конкретно заразился, впрочем, не разглашается. Однако, как сказал сам главный тренер, по заявке на матч всё будет понятно. А ведь на носу Кубок Африки…



И всё же в предстоящем матче трудно выявить фаворита. Обе стороны весьма хороши. Зато, на наш взгляд, можно смело поставить на результативный исход. Команды великолепно проявляют себя на дистанции, наколотили на двоих почти 100 мячей в чемпионате Англии. Хотя последние матчи они провели ниже привычного уровня. Тем важнее закрыть неудачный отрезок победой на прямым конкурентом.



Возьмём тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.86. Соорудить гол «Ливерпуль» способен из ничего. У «Челси» тоже есть кому забивать. Однако с обороной в последнее время проблемы и у тех и у других. Коронавирус вносит свои коррективы. Думается, три-четыре мяча здесь вполне может быть. Нехватка сыгранности и индивидуальные ошибки на фоне кадровых потерь — явление привычное.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» 2 января 2022 года

Командам необходимо догонять «Манчестер Сити», а играть в закрытый футбол — явно не прерогатива «Ливерпуля», у которого хорошая линия атаки. «Челси», в свою очередь, умеет пользоваться смелостью оппонентов. Ослабленным коронавирусом мерсисайдцам наверняка придётся несладко. Хотя у лондонцев с обороной в последнее время тоже не всё гладко. Ждём результативного матча.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча 1.86.

Прогноз Александра Елагина на матч «Челси» — «Ливерпуль».

Где покажут матч «Челси» — «Ливерпуль»?

Ставка на матч «Челси» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.50.