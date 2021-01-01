«Вашингтон» — «Нью-Джерси». Александр Овечкин возьмёт очередную высоту

На днях россиянин стал лучшим по голам в большинстве за всю историю НХЛ. Самое интересное впереди.

2 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз». Начало встречи — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.76, успех «Дэвилз» идёт за 3.70. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.80.

Где смотреть матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» 2 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 2 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.72, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.17. Гол в первые 10 минут идёт за 1.65, вероятность серии буллитов оценена в 9.10.

«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (02.01.2022)

Новый год наступил, а Национальная хоккейная лига только увеличивает темп. На 2 января запланированы сразу девять встреч. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Вашингтона» и «Нью-Джерси», которое пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне. Первое вбрасывание состоится в 23:00 мск.

«Вашингтон» лидирует в Столичном дивизионе, набрав 47 баллов за 33 встречи. После вынужденного перерыва всё в порядке: обыграл «Нэшвилл» (5:3) и «Детройт» (3:1). В последнем случае Александр Овечкин снова вписал своё имя в историю. Забросил 275-ю шайбу в большинстве и вышел на первое место за всю историю НХЛ, побив рекорд Дэйва Андрейчука.

Вообще-то, Овечкин оформил дубль с «Ред Уингз». Теперь у него 754 шайбы в карьере. До идущего на третьем месте в списке снайперов Яромира Ягра всего 12 голов. С учётом набранного темпа нападающий в скором времени потеснит великого чеха. А там и до вечного рекорда Гретцки недалеко. Короче говоря, держим кулачки!

«Нью-Джерси» сейчас идёт на седьмой позиции в Столичном дивизионе, набрав 29 баллов. Рассчитывать на плей-офф не приходится. Хотя после перерыва команда дважды вышла на лёд и имела успех. Сперва обыграла «Баффало» (4:3), а недавно сломила сопротивление «Эдмонтона» (6:5 ОТ).

В первом периоде соперники забросили пять шайб и чуть не повторили это в третьем периоде (не хватило одной)! Победу «Дэвилз» принёс гол Джека Хьюза в овертайме. Он оформил дубль и отдал результативную передачу. Результаты классные, однако нужно делать скидку на уровень оппонентов. Они были не самыми мощными.

Впереди — выезд к «Вашингтону». И здесь картина очень интересная. Во-первых, снова большое количество игроков в списке травмированных. У «Кэпс» сразу шесть человек будут отсутствовать (из них трое по болезни). У «Нью-Джерси» — сразу семь (из них шесть по болезни). Привычная картина, но ничего не поделать.

Во-вторых, «столичные» на своём льду выиграли четыре из пяти прошлых очных встреч. Хотя в последний раз «Нью-Джерси» вырвал победу (5:4). Как раз в текущем сезоне. Но статистика «Дэвилз» на выезде не впечатляет: лишь две победы за 10 предыдущих выездов. А у «Кэпс» семь побед за аналогичный период на своём льду.

Это ещё не всё. Хозяева хороши в нападении, забросили уже 116 шайб против 92 у соперника. В защите же «Кэпс» смотрятся также лучше, пропустили всего 85 шайб против 113 у соперника. Как видно, цифры принципиально противоположные. Подопечные Питера Лавиолетта имеют преимущество своего льда и статистики. К тому же Александр Великий чувствует себя прекрасно.

Можно было бы взять победу «Вашингтона» и тотал больше 3.5 шайбы за 1.93. В личных встречах в Вашингтоне часто пробивали верх по голам, а по всем параметрам лучше идут именно хозяева. Другой хороший вариант — обе забьют через П1 за 1.99. Коэффициент немного выше. «Кэпиталз» фавориты, но обе команды сейчас на подъёме, гости могут ответить.

«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: прогноз и ставка на матч НХЛ 2 января 2022 года

«Вашингтон» после перерыва показывает хорошие результаты, но и соперник не отстаёт. Однако в личных встречах у «Кэпс» есть преимущество. Александр Овечкин накануне оформил дубль, добыв вторую победу кряду после возобновления сезона. Настроение хорошее, соперник посильный. Ждём продолжения банкета.

Ставка: обе забьют + победа «Вашингтона» за 1.99.

Где покажут матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси»?

«Ещё одно историческое достижение Овечкина». Владелец «Вашингтона» поздравил Александра.

«Вот почему Овечкин — один из величайших снайперов». Защитник «Детройта» — об Александре.