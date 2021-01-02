«Челси» — «Ливерпуль». Прогноз «Фонбет»: Клопп выбьет Тухеля из чемпионской гонки АПЛ

Сегодня в 21-м туре английской Премьер-лиги «Челси» сыграет с «Ливерпулем». Встреча пройдёт на «Стэмфорд Бридж» и начнётся в 19:30 мск. Проигравший рискует далеко отпустить «Манчестер Сити» в чемпионской гонке АПЛ. Сделать ставку на матч английских грандов можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Челси»

«Аристократы» провалили декабрь, недосчитавшись девять очков в АПЛ – столько же, сколько за три с половиной предыдущих месяца. Это привело к потере лидерства в чемпионате и отставанию от «Манчестер Сити» уже в восемь очков. В шести последних матчах подопечные Томаса Тухеля проиграли «Вест Хэму» (2:3), сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1), «Вулверхэмптоном» (0:0) и «Брайтоном» (1:1). Сумели одолеть только «Лидс» (3:2) и «Астон Виллу» (3:1).

«Челси» потерял 11 очков в нынешнем чемпионате, ведя в счёте по ходу игр – больше, чем за весь прошлый сезон АПЛ. В последнем туре лондонцы как раз показали себя «во всей красе», не сумев дожать «Брайтон». Ромелу Лукаку забил во втором туре кряду, однако уже на 91-й минуте счёт сравнял бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» Дэнни Уэлбек.

Тухель винит во всем тяжёлую кадровую ситуацию. Травмы и положительные тесты на коронавирус не позволяют немецкому специалисту рассчитывать на оптимальный состав в каждом матче. С «Брайтоном» пришлось досрочно заменить Риса Джеймса и Андреаса Кристенсена, до конца сезона выбыл Бен Чилуэлл, проблемы у Рубена Лофтус-Чика и Тьяго Силвы, болен Тимо Вернер, в плохой форме Кай Хаверц.

В какой форме «Ливерпуль»

После серии из шести побед в АПЛ красные добились лишь ничьей с «Тоттенхэмом» (2:2), проиграли «Лестеру» (0:1), а встреча с «Лидсом» была перенесена. Отставание от «Манчестер Сити» теперь составляет девять очков, хотя у мерсисайдцев и есть та самая игра с «Лидсом» в запасе. Конечно, «павлины» сейчас совсем не в форме, но просто так драгоценные очки никто отдавать не станет.

Юрген Клопп догадывался, что декабрь и январь получатся сложными для его команды, но связывал это с отъездом нескольких лидеров на Кубок Африки. Однако потери очков начались ещё при Мохамеде Салахе, Садио Мане и Наби Кейта в составе. Матч с «Челси» станет для них последним перед перерывом на игры сборных.

В последнем туре Салах не сумел забить пенальти «Лестеру», после чего соперник отличился сам и довёл встречу до победы. Прервалась серия из 15 реализованных египтянином ударов с «точки» в матчах АПЛ. Лучший бомбардир чемпионата с 15 голами не забивал в двух турах кряду – наступил определённый спад.

Хотя Мохамед Салах умеет и любит делать результат в больших матчах. В текущем сезоне он уже забивал и «Челси», и «Манчестер Сити», и «Манчестер Юнайтед», и «Арсеналу». Зато в декабре ни одного результативного удара не нанёс Садио Мане, что отчасти и привело к проблемам «Ливерпуля». Впрочем, ещё не всё потеряно.

«Челси» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч

В первом круге текущего сезона красные целый тайм играли в большинстве после удаления Риса Джеймса, однако сумели лишь свести матч к ничьей усилиями Салаха, отличившегося с пенальти – 1:1. Команды впервые за шесть матчей поделили очки в АПЛ. До этого четырежды побеждал «Ливерпуль» и один раз — «Челси».

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» 2 января 2022 года

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.30. (Сделать ставку).



У «Челси» четыре ничьих и всего одна победа в пяти последних домашних матчах в АПЛ. Кроме того, серия из трёх игр на «Стэмфорд Бридж» в чемпионате Англии без побед над «Ливерпулем» (0:2, 1:2, 1:1). Строго говоря, мерсисайдцев можно причислить к одному из самых неудобных соперников для «аристократов». Они забивали в восьми из 10 прошлых очных битв.

Прогнозы на предстоящий матч подопечных Томаса Тухеля не из приятных. В ситуации, когда травмированы сразу четыре ведущих защитника, остановить мотивированного соперника будет крайне сложно. Во-вторых, поражение мерсисайдцев от «Лестера» никак не вытекало из хода игры. «Ливерпуль» был опаснее, создал много моментов, но не сумел их реализовать. Подобное случается крайне редко.

В-третьих, Мохамед Салах и Садио Мане наверняка постараются максимально помочь своей команде перед отъездом на Кубок Африки. У «Челси» же много проблем, в том числе психологического характера. Резонансное заявление Ромелу Лукаку не могло остаться незамеченным. Команда Клоппа, на наш взгляд, выглядит предпочтительнее. Несмотря на то что сам специалист пропустит встречу из-за коронавируса.