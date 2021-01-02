ЦСКА — «Авангард». Сергей Фёдоров не созрел для битвы с действующим чемпионом

3 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Авангард». Начало встречи — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.03, успех «Авангарда» оценён экспертами в 3.12.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Авангард» 3 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.81, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.05. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.88.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА Москва — «Авангард» Омск (03.01.2022)

Новый год наступил, продолжаем отмечать вместе с отечественным хоккеем. На 3 января в Континентальной хоккейной лиге запланированы девять встреч. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию столичного ЦСКА и омского «Авангарда», которое пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 18:00 мск.

ЦСКА сейчас идёт на четвёртой позиции в Западной конференции, набрав 58 баллов за 44 встречи. Отставание от лидирующего СКА составляет четыре пункта. Последние две игры прошли для подопечных Сергея Фёдорова откровенно паршиво — уступили московскому «Динамо» (3:4) и «Йокериту» (2:3). При этом за семь последних матчей у армейцев лишь две победы. Мало.



«Авангард» же располагается на пятой строчке в Восточной конференции, набрав 54 очка. Отставание от лидирующего «Трактора» составляет 13 пунктов. Как раз перед уходом на каникулы «ястребы» проиграли челябинцам (1:3). Однако до этого было четыре победы подряд. То есть за семь встреч они проиграли лишь дважды, что прямо противоположно результатам красно-синих.



С другой стороны, ЦСКА сыграет на своём льду в четвёртый раз подряд. Только вот статистика домашних матчей не радует. Всего пять побед в 10 предыдущих попытках. Результаты не самые выдающиеся. В то время как у «Авангарда», наоборот, за последние пять встреч в гостях добыты три победы. Виден небольшой подъём в игре в целом.

Чуть увереннее сейчас выглядят гости, хотя назвать это явным преимуществом нельзя. В финале Кубка Гагарина — 2021 сильнее оказались омичи. Но тогда и составы были другие, и армейцев тренировал Игорь Никитин. Кубок Открытия 1 сентября также остался за действующим чемпионом. Причём уверенно — 4:0.

Сергей Фёдоров на посту главного тренера долго запрягал, затем вроде бы дела пошли в гору, но ближе к концу года результаты снова ухудшились. Омичи, которые в том сезоне выиграли Кубок Гагарина, тоже проводят регулярный чемпионат неровно. С серьёзными соперниками подопечные Боба Хартли играли не так хорошо в этом сезоне.



И всё же сейчас наблюдается в целом небольшой подъём. Даже забрасывать стали прилично. Всего накидали соперникам 128 шайб (против 112 у ЦСКА). Хотя тут результат закономерен, после прихода Сергея Фёдорова ЦСКА долгое время не мог пробить высокий тотал, часто играл на тоненького с одной-тремя шайбами за матч. Сейчас положение в атаке чуть лучше, хотя это всё равно не то, чего ждут болельщики.



«Авангард» забивает побольше, однако и пропускает регулярно. Можно было бы попробовать взять тотал больше 4.5 шайбы. Фаворита выделить здесь сложно. Хотя, на наш взгляд, гости смотрятся на данный момент чуть лучше. Здесь вполне подходит ставка «обе забьют + Х2». Выезды омичи проводят неплохо. Скорее всего, соперники обменяются шайбами. Но без очков гости остаться не должны.

ЦСКА — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 3 января 2022 года

ЦСКА проведёт четвёртый матч кряду на своём льду, но статистика в последнее время идёт на спад. А у омичей, наоборот, виден небольшой подъём. Также на выезде играют увереннее. При этом в нападении также есть небольшой перевес по шайбам. Хотя армейцы наверняка упрутся. И всё же без очков, на наш взгляд, гости не останутся.



Ставка: обе забьют + «Авангард» не проиграет за 2.02.

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