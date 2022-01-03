«Рейнджерс» — «Эдмонтон». Игорь Шестёркин в одиночку закроет Макдэвида и Драйзайтля

4 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.30, успех «Ойлерз» идёт за 2.76.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Эдмонтон Ойлерз» 4 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Эдмонтон Ойлерз» 4 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.53, тотал меньше 5.5 гола — за 2.36. Гол в первые 10 минут идёт за 1.60, вероятность серии буллитов оценена в 8.90. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.85.

«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (04.01.2022)

Новогодние каникулы продолжаются вместе с хоккеем. На 4 января в Национальной хоккейной лиге запланирована всего одна встреча, но скучно быть не должно. «Нью-Йорк Рейнджерс» на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке примет «Эдмонтон Ойлерз». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Нью-Йорк Рейнджерс» сейчас идёт на третьей позиции в Столичном дивизионе, набрав 46 баллов за 33 встречи. Последние два матча команда провела удачно, дважды обыграв «Тампа-Бэй»: на выезде (4:3 Б) и дома (4:0). Отличный результат. Тем более что эти два матча прошли уже в 2022 году. Так что проблемы с игровым тонусом вряд ли могут возникнуть.

К сожалению, Артемий Панарин попал в ковид-протокол перед домашней битвой с «Тампой», хотя это не помешало его команде разгромить соперника. Мика Зибанеджад оформил хет-трик и вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по числу хет-триков. Очень впечатляющее достижение. А вот предстоящий оппонент сейчас идёт гораздо менее уверенно.

«Эдмонтон Ойлерз» занимает четвёртую строчку в Тихоокеанском дивизионе, набрав 38 баллов за 32 встречи. Положение не самое лучшее, хотя и до заветного места в плей-офф всего-ничего. Отставание от «Калгари» составляет два балла, но у него есть два матча в запасе. А это уже серьёзно. Тем более «Ойлерз» после перерыва проиграли три встречи подряд.

Сперва получили от «Сент-Луиса» (2:4), затем — от «Нью-Джерси» (5:6 ОТ). А вот накануне уступили «Нью-Йорк Айлендерс» (2:3 ОТ). Последние два матча хоть и закончились в дополнительное время, но поводов для радости маловато. При этом снова у гостей будут отсутствовать сразу шесть травмированных. У хозяев — пять. Среди которых есть Александр Георгиев.

Благо вернулся Игорь Шестёркин. Он прекрасно отстоял против «Тампы», а команда отлично поработала в нападении даже при отсутствии Панарина. Кстати, российский голкипер в прошлом матче оформил шат-аут. Так ещё и с грозным соперником, ворота которого защищает сам Андрей Василевский.

Теперь предстоит закрепить успех с «Ойлерз».

В личных встречах здесь всё не так однозначно. За пять предыдущих в Нью-Йорке трижды побеждали хозяева, хотя последние две остались за гостями. Только вот на данный момент «Эдмонтон» сильно сдал. Даже Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не могут помочь, несмотря на сильные личные качества. Ведь выигрывает вся команда.

А с этим трудности. «Эдмонтон» сильно хромает прежде всего из-за проблем с составом. Отсюда лишь одна победа за последние пять игр в гостях. В то время как «Рейнджерс» выиграли семь раз на своём льду за 10 прошлых встреч. Так что в целом хозяева смотрятся интереснее в этом противостоянии.

Мы бы взяли победу «Нью-Йорк Рейнджерс» и тотал больше 3.5 шайбы за уверенный коэффициент 2.40. Артемий Панарин, скорее всего, не сможет принять участия в матче. Однако хорошая вратарская игра в исполнении Игоря Шестёркина и отличная набранная форма Мики Зибанеджада наверняка помогут. Да и после победы над «Тампой» «Рейнджерс» морально на подъёме.

«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 4 января 2022 года

«Рейнджерс» после перерыва идут неплохо, в отличие от соперника, который до сих пор страдает из-за кадровых потерь. К тому же в личных встречах всё не так гладко, да и на выезде «Ойлерз» не блещут. В состав «Нью-Йорка» вернулся Игорь Шестёркин, причём весьма удачно. Зибанеджад тоже наверняка постарается снова показать себя. Думается, хозяева смогут выиграть.

Ставка: победа «Нью-Йорк Рейнджерс» + тотал больше 3.5 шайбы за 2.40.