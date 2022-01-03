«Куньлунь Ред Стар» — СКА. Валерий Брагин останется лидером Западной конференции

4 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — СКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.33, а успех «Куньлуня» оценён экспертами в 7.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — СКА 4 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.33, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 3.04. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 6.00. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.64.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Пекин — СКА Санкт-Петербург (04.01.2022)

Зима продолжается. На 4 января в Континентальной хоккейной лига запланирована всего одна встреча. Пекинский «Куньлунь Ред Стар» на льду «Арены-Мытищи», где он временно базируется, примет СКА из Санкт-Петербурга. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Для команд это первое противостояние в 2022 году.

«Куньлунь Ред Стар» сейчас занимает последнее место. Причём как в Восточной конференции, так и в сводной таблице КХЛ. Набрал всего 25 баллов за 44 встречи. Последний раз команда выиграла у «Нефтехимика» (2:1). Это было 10 игр тому назад. Результаты закономерны, китайский клуб занят подготовкой к Олимпиаде.



На Игры, к слову, не поедут игроки из НХЛ, а это значит, что у китайской делегации по хоккею будет больше воздуха. На фоне лучших игроков планеты китайской сборной было бы очень тяжело. Но сейчас не об этом. «Куньлунь» пытается играть в свой хоккей, даже забросил 97 шайб. Хотя грозный СКА подобным вряд ли можно удивить.



Петербургский клуб занимает первое место в Западной конференции, набрав 62 балла за 44 встречи. Хороший результат. Да и последние матчи были неплохие. Лишь уступил на выезде «Амуру» (2:3). Обидно. Но понятно, что дальняя дорога с перелётом отнимает силы. Тут сильно команду винить не стоит.

В личных встречах «Куньлунь» не впечатляет, проиграл все пять на своём льду. При этом тотал всегда был не меньше четырёх шайб. Что даёт несколько хороших вариантов при выборе ставки. Тем более пекинский клуб обороной не славится, пропустил уже 178 шайб. Это худший показатель на данный момент в КХЛ.

Для подопечных Валерия Брагина это отличный шанс поправить свою статистику, размяться перед более серьёзными соперниками и укрепить текущую позицию. Хотя опасаться стоит Спенсера Фу, который за 44 встречи набрал 31 балл. Очень неплохой результат для игрока из клуба-аутсайдера. К слову, Спенсер делит с Тайлером Вонгом первое место в списке снайперов команды.



Впрочем, мастеров хватает и у СКА. Есть Гусев, у которого 32 балла за 27 игр. Также Бурдасов, Комаров и другие. В общем-то, суть предстоящего матча понятна. Для петербуржцев он будет как тренировочный. Получится без проблем выиграть, если не будет недооценки. С результативностью проблем нет: заброшено уже 138 шайб.



Хотя на шат-аут голкиперу гостей рассчитывать будет сложновато. 93 пропущенные шайбы — это некритично. Однако даже от такого соперника одна-другая шайба может прилететь. Всё-таки хозяева хоть и не блещут победами, но выкладываются в каждой игре. К примеру, за последние 10 матчей лишь раз не смогли забросить.

На наш взгляд, можно взять либо «обе забьют + П2», либо «П2 + тотал больше 4.5 шайбы». Второй вариант интереснее, так как коэффициент более высокий — 1.71. Хотя ещё интересно смотрится «победа СКА с форой (-2)» за 1.82. С учётом всех факторов фаворит очевиден. Да и пекинцы больше нацелены не на КХЛ, а на подготовку к домашней Олимпиаде. Результат их не так сильно волнует.

«Куньлунь» — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 4 января 2022 года

СКА отлично закончил 2021 год. Единственное поражение немного смазало статистику игр, но там нет ничего критичного. Впереди слабый на фоне петербуржцев «Куньлунь Ред Стар», который на своём льду ещё ни разу не побеждал в очных встречах. У пекинской команды есть лидеры, но с более укомплектованным и более мастеровитым составом Валерия Брагина тягаться будет очень сложно.



Ставка: победа СКА + тотал больше 4.5 шайбы за 1.71.

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