«Амур» — «Ак Барс». Хабаровчане ответят рекордсмену КХЛ за 7:1

У Дмитрия Квартальнова уже 800 матчей в качестве тренера, но в Хабаровске его не боятся. А зря.

5 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Ак Барс». Начало встречи — в 9:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.77, а успех клуба из Хабаровска оценён экспертами в 3.96. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — «Ак Барс» 5 января 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Амур» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.03, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.82. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.64. На гол в каждом периоде — за 1.97. Если будет серия послематчевых буллитов, сыграет коэффициент 8.20.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Амур» Хабаровск — «Ак Барс» Казань (05.01.2022)

Наступил 2022 год. До конца регулярного чемпионата КХЛ участникам осталось провести порядка 10 игр. Из-за Олимпиады в Пекине это случится только через два месяца, и всё же — развязка приближается. Текущий сезон уже подарил не одну интригу. Отдельного внимания заслуживает ситуация в Восточной конференции.

Хабаровский «Амур» успел набрать 42 балла за 46 матчей и находится лишь в двух очках от зоны плей-офф. Среди конкурентов — «Автомобилист» (40 баллов), «Барыс» (44 балла) и «Нефтехимик» (47 баллов). «Сибирь» приятно удивила, задержавшись на шестой позиции в таблице. Она отстаёт от замыкающего топ-4 «Салавата Юлаева» на восемь очков.



Хабаровчане перед самым Новым годом прервали пятиматчевую серию поражений, обыграв на своём льду петербургский СКА (3:2), который идёт среди лидеров на Западе. Надо сказать, вполне по делу. А 2022 год удалось начать с победы над соседом из Владивостока — «Адмиралом» (5:3). Во втором периоде было заброшено шесть шайб.



«Ак Барс», в свою очередь, после неудачной первой половины регулярки набрал приличный ход. Из 18 предыдущих матчей лишь пять завершились поражением. Это позволило обосноваться на третьем месте в Восточной конференции. Отставание от «Трактора» и «Металлурга», конечно, пока ощутимое. Зато удалось оторваться от «Салавата» на два очка.

Отдельно стоит отметить результативность подопечных Дмитрия Квартальнова. В какой-то период регулярного чемпионата они забрасывали не так много, зато теперь ситуация улучшилась. За шесть прошлых матчей получилось оформить 28 шайб, то есть чуть больше четырёх с половиной штук в среднем за игру. Солидно!

В последней встрече с «Сибирью», которая стала для главного тренера казанского клуба 800-й в КХЛ в карьере, забросили шесть шайб. Вообще-то, новосибирцы мало кому позволяют такие вольности. В нынешнем сезоне их защита — одна из лучших. В матче было много стычек, а казанцы реализовали много своих моментов.



Теперь из Новосибирска «Ак Барс» отправляется в Хабаровск. С дальневосточниками в принципе тяжело играть каждому. Тем более что и статистика личных встреч на стороне хабаровчан. Одни одержали пять побед в восьми прошлых матчах на своём льду. При этом в прошлый раз умудрились обыграть гостей из Казани со счётом 7:1!



И всё же казанцы, несомненно, приедут в статусе фаворитов. Они набрали хорошую форму, за два предыдущих выезда в КХЛ забросили 11 шайб. Да и в целом улучшили статистику игр в гостях. «Амур», несмотря на поддержку родных болельщиков, дома играет не так уж и хорошо. У него всего пять побед в основное время за 22 попытки.

При таких раскладах интересно выглядит комбинированная ставка «Х2 и тотал больше 3.5 шайбы». Букмекеры дают за неё рабочий коэффициент 1.80. Дальневосточники в состоянии больно укусить своего соперника разок-другой. Перелёт, несомненно, тоже скажется на гостях. И всё же, на наш взгляд, разница в классе сделает свое дело. Казанцам нужно отвечать и за 1:7.

«Амур» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 5 января 2022 года

«Амур», несмотря на поддержку родных болельщиков, дома играет хуже ожидаемого. «Ак Барс», в свою очередь, набрал ход и демонстрирует солидную результативность. На выезде в том числе. Думается, как минимум без очков казанцы остаться не должны, но при этом ожидаем результативную встречу. Хозяева наверняка постараются чем-нибудь ответить на атаки гостей.



Ставка: «Ак Барс» не проиграет в основное время и тотал больше 3.5 шайбы за 1.80.

Ставка на матч «Коламбус» — «Тампа» с коэффициентом 2.50.

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