«Челси» — «Тоттенхэм», «Алькояно» — «Реал» и другие матчи. Что смотреть сегодня

Новый год наступил, с чем мы вас и поздравляем!.. Но праздники не повод ставить спорт на паузу, его более чем достаточно. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 5 января.

На что ставить в футболе 5 января

В футболе сегодня кубковый день. В полуфинале Кубка английской лиги первый матч сыграют «Челси» и «Тоттенхэм». Томас Тухель против Антонио Конте – настоящая тактическая битва. Посмотрим, кто окажется искуснее.

В Кубке Испании много матчей с участием команд Примеры. Так, «Реал» гостит у «Алькояно», а «Барселону» ждёт встреча с «Линаресом». В Турции разыграют Суперкубок: «Бешикташ» сразится с «Антальяспором», а ещё несколько матчей запланированы в чемпионате Греции.

На что ставить в хоккее 5 января

В КХЛ большой игровой день: 9 матчей. День начнётся ранним утром по московскому времени игрой «Амур» — «Ак Барс». А затем поклонники хоккея могут следить за играми весь день. Выделяем матчи «Сибирь» — «Спартак», «Барыс» — «Металлург» и «Йокерит» — «Динамо» М.



В ночь на четверг 2 матча в НХЛ. «Торонто» сыграет с «Эдмонтоном», а «Питтсбург» — с «Сент-Луисом».

На что ещё ставить 5 января

В теннисе продолжается подготовка к Australian Open: тут и ATP Cup, и турниры в Мельбурне и Аделаиде. Ну а те, кто на Зелёный континент не собирается, ведут борьбу в Буэнос-Айресе и Форли.

В баскетбольной Лиге чемпионов «Страсбург» сыграет с ПАОКом, а «Хапоэль Холон» — с «Бешикташем». Два матча в чемпионате Италии, в том числе и супервстреча «Милана» с «Виртусом» из Болоньи.

В женской волейбольной Суперлиге московское «Динамо» примет «Тулицу».