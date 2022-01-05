«Торонто» — «Эдмонтон». Александр Овечкин получит шанс возглавить гонку бомбардиров НХЛ?

6 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи — в 03:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Торонто» в основное время можно с коэффициентом 1.69, успех «Эдмонтона» идёт за 4.00. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.85.

Где смотреть матч «Торонто» — «Эдмонтон»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Эдмонтон Ойлерз» 6 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Эдмонтон Ойлерз» 6 января будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.29. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.59. Вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.50.

«Торонто» — «Эдмонтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (06.01.2022)

Первый месяц 2022 года набирает обороты. На 6 января в Национальной хоккейной лиге запланированы всего две встречи. Выбор скромный, но посмотреть есть на что. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Торонто» — «Эдмонтон», которое пройдёт на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто. Первое вбрасывание состоится в 03:00 мск.

«Торонто» сейчас идёт на третьем месте в Атлантическом дивизионе, набрав 44 балла за 31 встречу. Отставание от лидирующей «Тампы» составляет пять пунктов. При этом подопечные Шелдона Кифа провели отлично последние пять встреч. Получили лишь от лидирующей «Тампы» дома (3:5). Однако в остальных случаях — четыре победы. И это радует.

При этом один из матчей состоялся уже в 2022 году. На своём льду «Мэйпл Лифс» катком проехались по «Оттаве» (6:0). Россиянин Илья Михеев забросил две шайбы, проведя второй матч за команду. Отличный результат. А перед этим команда сыграла как раз с «Эдмонтоном» на выезде и одержала уверенную победу (5:1). Текущая форма впечатляет.

«Эдмонтон» по-прежнему идёт четвёртым в Тихоокеанском дивизионе, набрав 38 баллов за 31 встречу. Отставание от зоны плей-офф составляет всего два очка. Однако у «Калгари» есть два матча в запасе. Положение не самое приятное. Особенно с учётом того, что за последние пять игр клуб одолел лишь скромный «Сиэтл» (5:3). За четыре остальных матча пропущено 17 шайб, а заброшено — всего 10.

Цифры так себе. Хотя этому есть объяснение. Команда страдает из-за проблем с составом. Например, с «Торонто» снова не сыграют как минимум шесть хоккеистов. Плюс ещё двое под вопросом. А у «Мэйпл Лифс» всего один игрок будет отсутствовать и трое под вопросом (один из которых — Остон Мэттьюс). А это — вдвое меньше в списке травмированных.

Даже Макдэвид и Драйзайтль в одиночку никак не могут помочь своей команде, хотя личные качества у лидеров известны многим. Однако хоккей — это командный вид спорта. И у «Эдмонтон» в этом плане сейчас чёрная полоса. Заметно снизилось качество игры в большинстве, провальная серия давит ещё и психологически.

Конечно, в личных встречах в Торонто «Ойлерз» смотрятся неплохо. Победили в трёх из пяти прошлых случаев. Только сейчас подопечные Дэйва Типпета не в состоянии показать похожие результаты. Проблемы с составом и четыре поражения кряду — тому доказательство. Тем более что «Торонто» на своём льду выиграл в семи из последних 10 встреч в нынешнем сезоне.

В то время как у «Эдмонтона» на выезде лишь три победы за аналогичный период. А это даёт уверенность в хозяевах. Вполне разумно взять «обе забьют + П1» или «П1 + тотал больше 3.5 шайбы». Коэффициенты близки — 1.88 и 1.84 соответственно. Защита у «Торонто» одна из лучших в НХЛ, однако чёрная полоса вынуждает гостей идти вперёд и забивать. И всё же предпочтительнее смотрятся хозяева.

При этом Коннор Макдэвид накануне сдал положительный тест на коронавирус и пропустил тренировку. Его участие в матче под вопросом, он ждёт повторного тестирования. Напомним, канадский форвард — первый в списке бомбардиров НХЛ. Набрал 53 очка по системе «гол+пас». К слову, у Александра Овечкина всего на три меньше. Это ли не шанс для россиянина возглавить гонку?

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Эдмонтон Ойлерз»: прогноз и ставка на матч НХЛ 6 января 2022 года

Макдэвид и Драйзайтль по индивидуальным навыкам на голову выше многих игроков лиги, но в командной игре «Эдмонтон» сейчас уступает. Слишком серьёзные проблемы с составом. Тот же Макдэвид накануне пропустил тренировку из-за коронавируса. У «Торонто» таких проблем нет: в атаке всё замечательно, а защита одна из лучших. На своём льду «Мэйпл Лифс» наверняка смогут одержать победу над обескровленными гостями.

Ставка: обе забьют + победа «Торонто» за 1.88.

Где покажут матч «Торонто» — «Эдмонтон»?

Эксперты оценили шансы Романа Ротенберга привести СКА к Кубку Гагарина.

Прогноз на матч «Питтсбург» — «Сент-Луис».