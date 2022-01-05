«Милан» — «Рома». Эльдор Шомуродов оправдает доверие Моуринью

6 января состоится матч 20-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Рома». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех римлян оценён экспертами в 3.75. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Милан» — «Рома» 6 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Милан» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Рома» (06.01.2022)

Европейские турниры ушли на перерыв, зимой можно полностью сконцентрироваться на внутренних первенствах. В чемпионате Италии стартует 20-й тур, 6 января должны состояться сразу 10 встреч. В одной из них на стадионе «Сан-Сиро» сойдутся «Милан» и «Рома». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Милан» уступил лидерство в чемпионате Италии «Интеру», но старается не отставать. Даже располагается на второй строчке, лишь в четырёх пунктах от главного конкурента. В прошлом сезоне ситуация складывалась идентично. В итоге «россонери» финишировали вторыми. Может, в нынешнем сезоне им повезёт больше?



Последние три тура чемпионата Италии они провели противоречиво. Сначала сыграли вничью со «Специей» (1:1). Отыгрались на последних минутах благодаря потрясающему голу Златана Ибрагимовича бисиклетой. Затем уступили «Наполи» (0:1), но под конец года реабилитировались, одолев бодрый «Эмполи» (4:2).



Впрочем, на дистанции миланцы проявляют себя великолепно. 12 первых матчей Серии А провели без поражений, при двух ничьих и 10 победах. Им была необходима передышка, большое количество травмированных футболистов и матчи Лиги чемпионов, несомненно, сказались на общей усталости состава.

Ситуация с длиной скамейки по сию пору не стабилизировалась. Некоторые игроки уехали на Кубок Африки. Даже Бакайоко получит шанс проявить себя. Впрочем, подопечные Стефано Пиоли имеют проблемы данного характера уже давно, но при этом наколотили 40 мячей. Правда, и пропустили немало — 22. Зато в плане результативности уступают только «Интеру».



«Рома» тоже не из слабых, но стабильностью не блещет. Победы с поражениями чередуются практически каждую неделю. Ввиду этого команда занимает лишь шестую позицию в чемпионате Италии и может претендовать разве что на попадание в еврокубки в следующем сезоне. Большего ждать пока мы бы не стали.

В первую очередь такая тенденция нестабильных выступлений связана с Жозе Моуринью, который возглавил римлян в начале нынешнего сезона. В данном случае выражение «у медали две стороны» весьма актуально. Результативность хороша — за 19 туров Серии А они забили 31 мяч. Однако пропустили тоже прилично — 21.



В последних четырёх турах чемпионата Италии «волчица» успела разочаровать, обрадовать и оставить ощущение непредсказуемости. Сначала потерпела разгромное поражение от «Интера» (0:3), затем одолела «Специю» (2:0) и грозную «Аталанту» (4:1). А закрепила всё это ничьей с не самой сильной «Сампдорией» (1:1).



Наиболее интересен как раз последний матч. Несмотря на доминирование по ходу встречи, жёлто-красные сумели отличиться с большим трудом лишь на 72-й минуте. Во многом благодаря стараниям вышедшего на замену Эльдора Шомуродова. Затем, правда, пропустили на 80-й минуте и потеряли очки.

Как видно, в последнее время оба коллектива не блещут стабильностью. Миланцы — из-за огромных проблем с ротацией (в случае травмы Тео Эрнандеса на позицию защитника выпустить будет некого). А римляне никак не адаптируются к тактике Жозе Моуринью. Зато с результативностью проблем нет ни у тех, ни у других. Потому мы бы взяли ТБ 2.5 мяча за 1.80.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Милан» — «Рома» 6 января 2022 года

На двоих оппоненты имеют 71 гол в чемпионате Италии. В прошлых турах под натиском «Милана» не смог выстоять «Эмполи», а «Рома» уверенно разгромила «Аталанту». При этом оба коллектива хромают в обороне, но знают толк в атакующем футболе. На наш взгляд, ярким и запоминающимся матч определённо должен стать.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

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