«Арсенал» — «Ливерпуль». Микель Артета воспользуется проблемами мерсисайдцев

6 января состоится первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех мерсисайдцев оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги Англии «Арсенал» — «Ливерпуль» 6 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз матча 1/2 финала Кубка лиги Англии «Арсенал» — «Ливерпуль» (06.01.2022)

Несмотря на наличие вакцины, коронавирус отступать не думает. Англии пока достаётся крепче остальных. Некоторые матчи приходится переносить. И всё же находится время даже для кубковых соревнований. 6 января должен состояться полуфинальный матч Кубка английской лиги. На стадионе «Эмирейтс» местный «Арсенал» примет «Ливерпуль».

«Арсенал» добавил. В последнем туре чемпионата Англии уступил лидирующему «Манчестер Сити» (1:2), но смотрелся достойно. Даже открыл счёт. Затем, правда, всё пошло не по плану. Пропустил с пенальти, не использовал убойный момент и схлопотал удаление. В добавленное к основному время получил второй мяч и проиграл.



Впрочем, в целом «канониры» хороши. Демонстрируют великолепную результативность и регулярно одерживают победы. В четырёх турах АПЛ разгромили «Саутгемптон» (3:0) и «Лидс» (4:1), перехитрили «Вест Хэм» (2:0) и крупно обыграли «Норвич» (5:0). При этом планируют приобрести в трансферное окно яркого нападающего из Серии А — Душана Влаховича. Хотя с атакой и без того порядок.



Благодаря уверенной серии лондонцы сумели подняться на четвёртую строчку чемпионата Англии. Хотя на место в зоне Лиги чемпионов имеются сразу три конкурента — «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». При этом у них есть матчи в запасе. Хорошо, что до конца нынешнего розыгрыша ещё есть время набрать больше очков.

К грядущему матчу подопечные Микеля Артеты подходят серьёзно. У них не клеится со статистикой очных выступлений, за пять прошлых матчей поразили ворота «Ливерпуля» всего лишь два раза. Пора исправляться. Все предпосылки к успеху есть. Главное — чтобы противостояние не было перенесено.



«Ливерпуль» сильно пострадал от омикрон-штамма коронавируса. Даже обратился к английской футбольной лиге с просьбой перенести встречу на другую дату. Дело в том, что число заболевших футболистов в клубе растёт, а некоторые уехали на Кубок Африки. Ко всему прочему много травмированных. Вопрос этот решается.

Помимо данной проблемы, есть ещё одна. Красные в последних трёх турах АПЛ не одержали ни одной победы. Сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и «Челси» (2:2), а также уступили «Лестеру» (0:1). Кажется, их настиг небольшой кризис, не предвещающий ничего хорошего. Лидирующий «Ман Сити» уже успел порядком оторваться.



Благо к подопечным Юргена Клоппа в плане результативности претензий нет. Во всех соревнованиях наколотили 77 мячей (без учёта серий послематчевых пенальти). Некоторое время даже уверенно лидировали в данном показателе среди команд АПЛ. Теперь же — вторые в списке. На один мяч отстали от «Ман Сити».



Несмотря на имеющиеся трудности, мерсисайдцы являются очень сплочённой и грозной дружиной. В Кубке лиги Англии обыграли в четвертьфинале «Лестер» (3:3, по серии пенальти 5:4). Причём большая часть состава тогда была собрана из совсем юных футболистов. Однако противостояли опытным игрокам «лис» на равных.

А потому мы бы взяли «обе забьют» за 1.66. «Арсенал» на подъёме, приятно смотрится в последнее время. Даже «Ман Сити» оказал достойное сопротивление. У «Ливерпуля» ситуация хуже из-за коронавируса. И всё же даже экспериментальный состав должен давать бой. Хотя шансов на успех мерсисайдцев, очевидно, гораздо меньше.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги Англии «Арсенал» — «Ливерпуль» 6 января 2022 года

«Арсенал», несмотря на недавнее поражение от «Ман Сити», в целом выглядит прекрасно. Демонстрирует внушительную результативность и регулярно побеждает. «Ливерпуль» накрыл кризис: некоторые футболистов находятся на карантине, кто-то уехал на Кубок Африки, а кто-то по-прежнему в лазарете. Состав у мерсисайдцев ожидается экспериментальный. Бой, конечно, дадут, но на многое рассчитывать будет трудно.

Ставка: обе забьют за 1.66.

Почему «Арсенал» обыграет «Ливерпуль» в Кубке лиги?

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