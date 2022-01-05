«Ювентус» — «Наполи». Лучано Спаллетти можно только посочувствовать

6 января состоится матч 20-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех неаполитанцев оценён экспертами в 4.25. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Наполи» 6 января 2022 года

Букмекеры не считают, что матч «Ювентус» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи» (06.01.2022)

Европейские турниры ушли на перерыв, зимой можно сконцентрироваться на внутренних первенствах. Однако повсеместно бушует коронавирус. В чемпионате Италии стартует 20-й тур, 6 января должны состояться сразу 10 встреч. В одной из самых поздних на стадионе «Альянц» сразятся «Ювентус» и «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

«Ювентус» крайне неудачно начал сезон, однако затем реабилитировался. Ныне располагается на пятой строчке турнирной таблицы Серии А, имея в активе 34 балла. Отставание от идущей в зоне Лиги чемпионов «Аталанты» составляет четыре пункта. Надежда на участие в престижном еврокубке пока не угасает.



В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов подопечные Массимилиано Аллегри проявили себя отлично: вышли в плей-офф с первой позиции и имеют хорошие шансы двигаться дальше. На прицеле — слабо выступающий «Вильярреал», с которым не должно возникнуть серьёзных проблем. Впрочем, до этого ещё далеко.



Сейчас «старая синьора» сосредоточена на Серии А. Надо сказать, дела идут в гору. Беспроигрышная серия насчитывает уже пять матчей, причём ничья здесь всего одна — с «Венецией» (1:1). Уровень оппонентов был, объективно говоря, не столь высок. Поэтому удалось обыграть всех с разницей в два мяча (а именно со счётом 2:0).

Тем не менее поводы для беспокойства есть. Речь о вопросе обороны и атакующего потенциала. В трансферное окно намерены покинуть команду де Лигт и Мората. На место защитника планируется приобретение Антонио Рюдигера, но что делать с нападением? Оно и так хворает, за 19 туров было забито только 27 голов.



У «Наполи» проблемы посерьёзнее. Великолепно начав сезон с восьми побед подряд в Серии А, клуб понемногу начал сбавлять. Из-за чего спустился с первой сразу на третью строчку в турнирной таблице. Теперь находится лишь в роли догоняющего. До лидирующего «Интера» не хватает целых семь очков. Много. С такими-то результатами.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Удинезе».

В последних четырёх турах чемпионата Италии неаполитанцы одержали только одну победу — над побитым травмами «Миланом» (1:0). А вот поражений сразу три: от «Аталанты» (2:3), «Эмполи» (0:1) и даже «Специи» (0:1). Пропускают немного, это хорошо. Однако и сами результативностью радовать перестали.



Вероятность быстро исправить ситуацию крайне мала. Дело в том, что команду из Неаполя атаковал коронавирус. Помимо некоторых игроков основы, заразился и главный тренер — Лучано Спаллетти. Едва ли отсутствие наставника у кромки поля скажется положительно на ходе грядущего противостояния. Если оно вообще состоится.



В Лиге Европы клубу из Неаполя тоже не сильно везло. Во всех матчах являлся фаворитом, однако московскому «Спартаку» оба раза проиграл (сначала 2:3, затем — 1:2). А с «Лестером» вовсе устроил «перестрелку». Сперва сыграли вничью 2:2, а затем итальянцы победили со счётом 3:2. Продлили тем самым пребывание в евротурнире. Но надолго ли?

Со времен выступлений в Лиге Европы утекло много воды. «Наполи» перестал много забивать (оформил всего три мяча за последние четыре тура Серии А) и ко всему прочему разболелся коронавирусом. Ювентус тоже не шибко падок на голы, даже аутсайдерам чемпионата Италии больше двух забить не в силах. Потому возьмём ТМ 2.5 мяча за 1.87.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Наполи» 6 января 2022 года

«Наполи» угодил в кризис: перестал демонстрировать высокую результативность после группового этапа Лиги Европы, а сейчас страдает из-за коронавируса. «Ювентус», в свою очередь, в последнее время забивает ровно столько, сколько требуется. Ждать яркого зрелища, на наш взгляд, точно не стоит. В обороне плюс-минус порядок у обеих сторон.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.87.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Торино».

Прогноз на матч «Лацио» — «Эмполи».