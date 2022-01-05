Биатлон, спринт, мужчины. Эдуард Латыпов снова порадует страну

На пятом этапе Кубка мира по биатлону — 2021/2022 в Германии 7 января состоится мужской спринт на 10 км. Начало — в 13:30 мск. В прямом эфире гонку покажет телеканал «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз: наибольшие шансы имеет Кентен Фийон Майе, поставить на которого предлагают за 4.50.

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Коэффициенты букмекеров на мужской спринт Кубка мира по биатлону в Оберхофе (07.01.2022)

В тройку фаворитов также входят Йоханнес Бё и Эмильен Жаклен (по 5.00). Следом идут Себастиан Самуэльссон (6.00) и Эдуард Латыпов (11.00). За ними в списке претендентов находятся Тарьей Бё (13.00), Йоханнес Кюн (20.00) и Ветле Шоста Кристиансен вместе с Мартином Понсилуомой (по 25.00). Заключить пари на Александра Логинова предлагается за 35.00.

Мужской спринт на Кубке мира по биатлону в Оберхофе: прогноз и анализ гонки 7 января 2022 года

Предыдущая гонка Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 прошла 19 декабря в Анси, Франция. После того масс-старта закончился четвёртый этап и начались новогодние каникулы, которые продлились больше двух недель. Была ещё «Рождественская гонка», хотя там список участников оказался довольно скромным.

На паузу ушли со следующими результатами. Эмильен Жаклен — первый в личном зачёте, имеет 371 очко. Россиянин Эдуард Латыпов отстаёт от француза всего на 35 очков, занимает пятую позицию. Александр Логинов приблизился к топ-10, но до лидера не хватает целых 157 баллов. 12-я позиция.



По традиции начнут со спринта. Изначально мужская гонка была запланирована на 6 января, однако её перенесли на день позже. Причина привычная — погода. В Оберхофе снова плюсовая температура. А также снег и сильный ветер. Подобную картину любители биатлона наблюдают чуть ли не каждый год.



В прошлом сезоне в Оберхофе прошли подряд два этапа, призовые места в спринте забрали норвежцы. Йоханнес Бё дважды стал победителем, Легрейд забрал бронзу и серебро. Тарьей Бё на втором этапе оказался лишь 13-м, но до того пришёл к финишу вторым. Россияне в десятку не заехали.

Эдуард Латыпов оказался на 11-й позиции с минутным отставанием, Александр Логинов — на 19-м месте. На следующем этапе Латыпов финишировал 15-м, Логинов — 21-м. Сейчас букмекеры считают, что Эдуард сможет финишировать в топ-5, а Александр заберётся в топ-10. Надо сказать, не без оснований.



Достаточно посмотреть, что во Франции Эдуард Латыпов забрал в спринте серебро, проиграв Йоханнесу Бё всего семь секунд! Чудесный результат. Александр Логинов прибежал на 12-м месте, отстав на 49 секунд. Все шансы снова побороться за достойные места у российских биатлонистов есть. Однако, на наш взгляд, стоит присмотреться к другому варианту.

На то, что Йоханнеса Бё окажется выше Кентена Фийона Майе, предлагают вполне рабочий коэффициент 1.90. Букмекеры, правда, считают, что у француза больше шансов показать лучшее время. Находится он на втором месте и отстаёт от лидера всего на два очка. Норвежец, в свою очередь, идёт в абсолюте лишь седьмым.



Однако дело в плохом выступлении в Австрии. Там Йоханнес Бё в спринте пришёл на 29-й позиции, а в пасьюте — на 18-й. Также на это повлияло и 20-е место в масс-старте. Впереди — Германия. Однако с Оберхофом отношения у норвежца гораздо лучше. В минувшем сезоне он взял оба золота в спринте, в то время как Кентен на первом этапе финишировал аж 84-м. Случилось это из-за пропуска одного из четырёх штрафных кругов.



На втором этапе француз не совершал серьёзных ошибок, оказался восьмым. Результат тоже не впечатлил. При этом в нынешнем сезоне у норвежца в спринте не всё идеально, но явно лучше, чем у француза. Третье и девятое место в Швеции против 32-го и третьего. Конечно, в Австрии Йоханнес сдал позиции — пришёл лишь 29-м. В то время как француз стал седьмым.

Однако во Франции норвежец выиграл золото. А вот Кентен на домашнем этапе, скорее, расстроил. Так что ставка «Йоханнес Бё финиширует выше Кентена Фийона Майе» выглядит интересно. Старт Олимпиады всё ближе, пора добавлять. Ну и, разумеется, болеем за российских спортсменов. Как минимум за расширенный подиум они однозначно готовы бороться.

Кубок мира по биатлону, прогноз на спринт в Оберхофе 7 января 2022 года

Стартует пятый этап в Оберхофе, Германия. Главный претендент на победу в мужском спринте — француз Кентен Фийон Майе. Однако у Йоханнеса Бё есть хорошие шансы оказаться выше, ведь норвежец был непобедим на этой трассе в прошлом сезоне. Он выиграл оба спринта. Две недели паузы наверняка помогли перезагрузиться, да и вообще пора добавлять. Олимпиада всё ближе.



Ставка: Йоханнес Бё финиширует выше Кентена Фийона Майе за 1.90.

Календарь 5-го этапа Кубка мира по биатлону.

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