«Милан» — «Рома», «Ювентус» — «Наполи» и другие матчи. Что смотреть сегодня

Новый год наступил, с чем мы вас и поздравляем!.. Но праздники не повод ставить спорт на паузу, его более чем достаточно. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 6 января.

На что ставить в футболе 6 января

Главное событие дня – возвращение Серии А. И сразу же 2 топ-матча. «Милан» сыграет с «Ромой» Жозе Моуринью, а «Ювентус» примет «Наполи». Лидер — «Интер» — в гостях встретится с «Болоньей», а «Аталанта» сыграет с «Торино».



Кроме того, ряд матчей пройдёт в Кубке Испании. «Севилья» на выезде встретится с «Сарагосой», а «Атлетико» — с клубом «Райо Махадаонда». Любопытной будет и встреча «Вильярреала» с хихонским «Спортингом».

На что ставить в хоккее 6 января

В КХЛ сегодня только один матч: «Куньлунь» сыграет с «Северсталью». А вот в НХЛ в ночь на пятницу большой игровой день — сразу 11 матчей.

На что ещё ставить 6 января

В теннисе продолжается подготовка к Australian Open: тут и ATP Cup, и турниры в Мельбурне и Аделаиде. Сборная России сегодня встретится с Италией. Ну а те, кто на Зелёный континент не собирается, ведут борьбу в Буэнос-Айресе и Форли.



В баскетбольной Евролиге должен был начаться очередной тур, но коронавирус спутал все планы. Сегодня матчей нет, а на завтра пока осталась только игра «Милана» и «Зенита». Посмотрим, не вмешается ли вирус и здесь. В Кубке Европы «Валенсия» сыграет с «Бурсаспором», а в Лиге чемпионов сразятся «Манреса» и «Хапоэль» из Иерусалима.