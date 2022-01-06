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«Бостон» — «Миннесота», 7 января 2022 года, прогноз и ставки на матч НХЛ, во сколько начало, где смотреть онлайн

«Бостон» — «Миннесота». Даже Кирилл Капризов тут бессилен
Данил Моисеев
«Бостон» — «Миннесота»: прогноз на матч НХЛ 07.01.
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У «Миннесоты» пять поражений подряд, а «Бостон» за три игры в 2022 году забросил 14 шайб.

7 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Брюинз» в основное время можно с коэффициентом 2.03, успех «Уайлд» идёт за 3.04. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Бостон Брюинз» — «Миннесота Уайлд» 7 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» — «Миннесота» 7 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.06. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.66, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.70.

«Бостон» — «Миннесота»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (07.01.2022)

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол

Продолжается второй месяц зимы. На 7 января в Национальной хоккейной лиге запланированы 11 встреч. Выбор огромный. И всё же отдельное внимание любителям отечественного хоккея стоит уделить противостоянию «Бостон» — «Миннесота», которое пройдёт на льду «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

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«Бостон» сейчас занимает четвёртую позицию в Атлантическом дивизионе, набрав 36 баллов за 29 встреч. До топ-3 не хватает 10 очков. Много. Хотя замыкающий тройку лидеров «Торонто» провёл на три встречи больше. Сократить отставание шансы есть неплохие. Особенно с учётом последних результатов. В 2022 году клуб одержал три победы подряд.

Сейчас «Брюинз» явно на подъёме. Причём как в моральном плане, так и игровом. В недавнем матче разгромили «Детройт» (5:1). Не помешало даже поражение собственного форварда в драке. Брэд Маршан — главный провокатор лиги — сцепился с россиянином Владиславом Наместниковым, но был уложен на лёд.

А ведь подопечные Брюса Кэссиди именно с «Ред Уингз» конкурируют за место в тройке лидеров Атлантического дивизиона. Они лишь на один балл опережают оппонента, но при этом из-за регулярных переносов провели на пять встреч меньше. Разумеется, теперь на своём льду всеми силами постараются забрать очки и у «Миннесоты».

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«Уайлд» спустились на четвёртую позицию в Центральном дивизионе и сразу на седьмую — в Западной конференции. В активе 40 баллов после 31 матча. Правда, отставание от лидирующего в конференции «Вегаса» составляет всего пять очков, а в запасе есть ещё четыре игры. И всё же стоит отметить, что подопечные Дина Эванса угодили в чёрную полосу. Идут на серии из пяти поражений. Хотя до этого шли на серии из восьми побед.

«Миннесота» успела провести лишь один матч в 2022 году — «Зимняя классика» с «Сент-Луисом» (4:6). Кирилл Капризов отметился голом и двумя результативными передачами. Но ни это, ни даже 38 тысяч болельщиков не помогли хозяевам набрать очки. Хотя и забрасывала команда из Сент-Пола в проигранных матчах прилично — 15 шайб в пяти случаях. Однако пропустила тоже много — 21 раз.

Впереди — серьёзный «Бостон», который с сезона-2016/2017 каждый год выходит в плей-офф. Уверенный показатель. И сейчас, когда команде нужны баллы, она их добывает. В пяти последних личных встречах с «Миннесотой» в Бостоне хозяева четыре раза выходили победителями. При этом лишь раз соперники забросили менее пяти шайб на двоих. Мы бы рассчитывали на голевой матч снова.

Дело ещё в том, что «Уайлд» не помогут сразу два игрока основы, а также под вопросом находится основной голкипер Кэмерон Талбот. Хотя у хозяев также будут отсутствовать трое хоккеистов, всё же потеря первого вратаря для гостей куда серьёзнее. «Дикарям» нужно выбираться из проигрышной серии, но в защите дела обстоят не лучшим образом в последних играх.

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Стоит ещё сказать, что «Миннесота» проиграла три последних выезда подряд в нынешнем сезоне. Так что небольшое предпочтение мы бы отдали хозяевам. Они на подъёме, одержали три победы подряд с хорошим преимуществом. В такой игре вряд ли будет легко, однако без очков остаться не должны. Возьмём «1Х и тотал больше 4.5 шайбы» за 2.01.

«Бостон» — «Миннесота»: прогноз и ставка на матч НХЛ 7 января 2022 года

Мы бы отдали предпочтение «Бостону». В личных встречах перевес на его стороне, да и в 2022 году клуб выглядит ярко, находится на подъёме. «Миннесота» угодила в кризис, не помогают даже результативные действия Кирилла Капризова. При этом ждём голевой матч. Соперники часто устраивают весёлые встречи с большим количеством голов.

Ставка: «Бостон» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.01.

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