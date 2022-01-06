СКА — «Торпедо». Роман Ротенберг останется в дамках

7 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Торпедо». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.45, а успех «Торпедо» оценён экспертами в 5.75.

Где смотреть матч СКА — «Торпедо»?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Торпедо» 7 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.33. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.20. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.77.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Торпедо» Нижний Новгород (07.01.2022)

На дворе зима. На 7 января в Континентальной хоккейной лиге запланированы семь встреч. Выбор богатый. Хотя отдельное внимание стоит уделить противостоянию петербургского СКА и нижегородского «Торпедо», которое пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

СКА лидирует в Западной конференции, набрав 64 балла за 45 встреч, и в 2022 году уже успел пошуметь. Вице-президент клуба Роман Ротенберг решил стать главным тренером. Первый шаг, надо сказать, сделан удачно. Удалось разгромить «Куньлунь Ред Стар» (5:1) — худшую команду КХЛ прямо сейчас. Хотя ситуация, мягко говоря, неоднозначная.



Для Ротенберга, к слову, это был первый опыт работы тренером в принципе. Очень интересно будет понаблюдать за дальнейшими результатами, в том числе с более крепкими соперниками. За последние пять матчей петербургская команда проиграла лишь на выезде «Амуру» (2:3). Отчасти закономерный результат из-за перелёта.



Хотя тогда всем как бы заправлял Валерий Брагин. Теперь он лишь помощник Романа Ротенберга. А впереди — первый неуступчивый оппонент. С одной стороны, «Торпедо» идёт на девятой позиции Западной конференции, набрав 49 баллов за 46 встреч. Отставание от зоны плей-офф составляет пять очков.

Здесь всё вполне логично. Нижегородская команда за последние пять встреч выиграла один раз. Накануне обыграла «Сочи» в гостях (2:1). До этого потерпела соответственно четыре поражения подряд, что, естественно, подпортило статистику и положение в таблице. Однако на фоне аутсайдера лиги нижегородцы смотрятся куда серьёзнее.

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Впрочем, для СКА подопечные Дэвида Немировски всё же не представляют такой сильной угрозы. Разумеется, сбрасывать со счетов и недооценивать их нельзя. Только вот в пяти последних личных встречах армейцы на своём льду одержали пять побед. Да и состав у хозяев более звёздный, они ожидаемо на своём льду снова выступят фаворитами.



Никита Гусев в порядке, Лео Комаров начал забивать. Продолжает себя проявлять Антон Бурдасов, да и остальной костяк готов. Защита, к слову, тоже на высоте: к Юханссону и Самонову вопросов не так много. Плюс у гостей будут отсутствовать сразу четыре игрока основы. Армейцы без потерь тоже не обошлись, но длинная лавка не позволит почувствовать проблемы в этом.



И всё же голов от «Торпедо» ждать стоит. В прошлых 10 личных встречах в Санкт-Петербурге команда лишь дважды не сумела отличиться. Как минимум это наводит на мысль, что хотя бы раз шайба побывает в воротах хозяев. К тому же нижегородцы уже забросили 117 шайб, в атаке у них проблем не наблюдается.

Так что вполне можно рассмотреть «обе забьют + победа СКА». В нападении обе стороны хороши, однако мастеровитых исполнителей больше у хозяев. Едва ли смена тренера сильно повлияет на хоккей. По крайней мере, в ближайшее время. Роману Ротенбергу в любой момент может помочь Валерий Брагин, который с лавки пока никуда не делся. Свои очки хозяева наверняка заберут.

СКА — «Торпедо»: прогноз и ставка на матч КХЛ 7 января 2022 года

О смене главного тренера СКА до сих пор шумят СМИ. Тем временем Роман Ротенберг успел обыграть аутсайдера лиги и готовится к сопернику покрепче. Правда, «Торпедо» сейчас идёт не лучшим образом, ожидать от него чуда не стоит. К тому же в личных встречах петербуржцы имеют ощутимый перевес на своём льду. Всё это только на руку новому тренеру хозяев.



Ставка: обе забьют + победа СКА за 1.85.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Металлург» — «Локомотив».

Ставка на матч «Сент-Луис» — «Вашингтон» с коэффициентом 2.09.

Где покажут матч СКА — «Торпедо»?