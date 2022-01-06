«Бавария» — «Боруссия» М. Роберт Левандовски справится в одиночку

7 января состоится матч 18-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Боруссия» Мёнхенгладбах. Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех «Боруссии» М оценён экспертами в 8.40. Ставки на ничью принимаются за 6.10.

Где смотреть матч «Бавария» — «Боруссия» М?

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» М 7 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Бавария» — «Боруссия» Мёнхенгладбах получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.50. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Боруссия» М (07.01.2022)

Новый год начался с печальной ноты. Повсеместно бушует новый штамм коронавируса. Германия не стала исключением, хотя пока футбол никто не собирается отменять. 7 января стартует 18-й тур немецкой Бундеслиги, на стадионе «Альянц-Арена» откроют программу мюнхенская «Бавария» и мёнхенгладбахская «Боруссия».

«Бавария» уверенно лидирует в чемпионате Германии, опережая следующую по пятам «Боруссию» Дортмунд уже на девять очков. Но удастся ли удержаться на первой строчке до конца сезона? Совсем недавно команду окатила волна коронавирусной инфекции. На самоизоляцию отправились сразу три новых игрока основного состава.



В списке заболевших к Нойеру, Коману, Эрнандесу и ещё ряду футболистов добавились Альфонсо Дэвис, Деотшанкюль Юпамекано и Лерой Зане. Хотя ситуация пока не столь критичная, в обойме Юлиана Нагельсмана остаётся много талантливых футболистов. Недавно вернулся Киммих.



Про Роберта Левандовского, оглашать список успехов которого можно чуть ли не вечно, тоже не стоит забывать. В прошлом сезоне поляк стал лучшим бомбардиром в Европе, в нынешнем — вновь возглавляет список голеадоров Бундеслиги, имея в активе 19 забитых мячей за 17 матчей!

Результативность мюнхенцев в целом очень впечатляет. Каждое противостояние с их участием непременно обещает быть насыщенным голами. Во всех турнирах отправили в сетку ворот противников ровно 90 мячей. Однако явно не собираются останавливаться на достигнутом. Только коронавирус может им помешать, да и то не факт.



Помимо «омикрона», есть ещё один неприятный момент. В Кубке Германии баварцы крупно уступили «Боруссии» М (0:5), причём состав на матч был вполне боевой. Всю игру владели инициативой, ударов по воротам больше нанесли, а по итогу даже один мяч забить не смогли и вылетели. Впрочем, это было давно. Нынче играют совсем иначе.

У «Гладбаха» в Бундеслиге дела обстоят так себе. Располагается только на 14-й строчке, в непосредственной близости от зоны вылета. По сравнению с минувшим сезоном, нынешняя ситуация просто катастрофическая. Исправить её не представляется возможным — уровень выступлений заметно упал.



В последних пяти турах чемпионата Германии чёрно-бело-зелёные не сумели добыть ни одной победы, при одной ничьей и четырёх поражениях. Такая неприятная динамика наблюдается отчасти из-за длительной адаптации Адольфа Хюттера на посту главного тренера, который никак не может привить свою тактику клубу.



В атакующем плане более-менее порядок, за 17 матчей Бундеслиги «жеребята» отличились 22 раза. А вот над защитой хорошо бы поработать. За этот же период пропустили 32 раза. Большая часть этих мячей прилетела от сильных противников, которые располагаются в верхней части турнирной таблицы Бундеслиги. Грядущий оппонент как раз входит в этот список.

С «Баварией» Нагельсмана невероятно сложно бороться на равных. Лучшие команды мира зачастую не в силах её остановить. Настоящим врагом может стать коронавирус. С другой стороны, глубина скамейки позволяет не сбавлять темп, несмотря на утрату ключевых футболистов. Думается, мюнхенцы вновь выступят в роли фаворитов и одержат уверенную победу. Берём Ф1 (-1.5) за 2.02.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» М 7 января 2022 года

Баварцы крупно уступили «Гладбаху» в Кубке Германии и наверняка постараются отомстить. В прекрасной форме пребывает большая часть состава, в том числе Роберт Левандовски — главная забивная сила. Тем более противник испытывает проблемы в обороне и демонстрирует серию неудачных выступлений пятый тур кряду в Бундеслиге. Ждём уверенную победу хозяев.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за коэффициент 2.02.

Прогноз Алексея Андронова на матч «Бавария» — «Боруссия М».

Какой канал покажет матч «Бавария» — «Боруссия» М?

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