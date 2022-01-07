«Бавария» — «Боруссия» М, «Бордо» — «Марсель» и другие матчи. Что смотреть сегодня

Новый год вступил в свои права уже неделю назад. А теперь и Рождество православные отпраздновали. Но праздники не повод ставить спорт на паузу, его более чем достаточно. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 7 января.
На что ставить в футболе 7 января
Сегодня с каникул возвращается Бундеслига. Будем надеяться, что коронавирус не помешает матчу «Баварии» и мёнхенгладбахской «Боруссии». Начинают играть и во Франции, здесь нас ждёт встреча «Бордо» — «Марсель». Кроме того, по одному матчу запланировано в чемпионатах Португалии и Турции.
На что ставить в хоккее 7 января
В КХЛ на сегодня запланированы 7 игр. День начнётся встречами «Адмирал» — «Ак Барс» и «Амур» — «Спартак». Затем ЦСКА сразится с «Витязем», «Металлург», настрадавшийся в Казахстане, примет «Локомотив», а СКА под руководством Романа Ротенберга встретится с «Торпедо». «Сочи» сыграет с «Нефтехимиком», а «Авангард» — с минским «Динамо».
В НХЛ в ночь на субботу всего две игры. «Каролина» сыграет с «Калгари», а «Сент-Луис» — с «Вашингтоном».
На что ещё ставить 7 января
В теннисе продолжается подготовка к Australian Open: тут и ATP Cup, и турниры в Мельбурне и Аделаиде. В последнем из перечисленных городов Карен Хачанов сыграет с Егором Герасимовым из Беларуси.
В баскетбольной Евролиге в итоге не сыграют и «Милан» с «Зенитом». Итальянцы вышли с карантина, а на него отправились питерцы.
Очередной тур начинается в мужской волейбольной Суперлиге. «Енисей» примет «Зенит», «Локомотив» сыграет с «Самотлором», а «Газпром-Югра» — с «Нефтяником».
На этапе биатлонного Кубка мира в Оберхофе сегодня пройдут спринтерские гонки.
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