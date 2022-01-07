«Сент-Луис» — «Вашингтон». Александр Овечкин приблизится к «полтиннику»

8 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 04:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита: поставить на победу «Блюз» в основное время можно с коэффициентом 2.37, успех «Кэпиталз» идёт за 2.50.

Где смотреть матч «Сент-Луис» — «Вашингтон»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Вашингтон Кэпиталз» 8 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Сент-Луис» — «Вашингтон» 8 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.77, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.10. Гол в первые 10 минут идёт за 1.67, вероятность серии буллитов оценена в 8.80. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

«Сент-Луис» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (08.01.2022)

В Национальной хоккейной лиге на 8 января запланировано всего три встречи. Любопытных вывесок не так много, отдельное внимание определённо стоит уделить противостоянию «Сент-Луиса» и «Вашингтона». Оно пройдёт на льду «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе. Первое вбрасывание состоится в 04:00 мск.

«Сент-Луис Блюз» на данный момент идёт на второй позиции в Центральном дивизионе, набрав 43 балла за 34 встречи. Отставание от лидирующего «Нэшвилла» составляет всего один пункт. Очень даже недурно. В 2022 году команда успела дважды выйти на лёд. Особенно яркой получилась «зимняя классика» на выезде с «Миннесотой» (6:4).

Тарасенко отметился голом, у Барбашева гол+пас, а Бучневич отдал результативную передачу. Капризов из «Уайлд» отметился голом и отдал две передачи, но его команде это не помогло. А в гостях у «Питтсбурга» «блюзменам» порадовать болельщиков не удалось (3:5). Хотя даже вели после первого периода со счётом 3:2.

«Вашингтон» в Столичном дивизионе набрал 48 баллов за 34 игры и сейчас делит первое место с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Синерубашечники» провели на один матч больше. В новом году «столичные» также успели дважды выйти на лёд. Сперва обыграли «Детройт» на выезде (3:1).

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Следом проиграли «Нью-Джерси» на своём льду (3:4 ОТ). Лишь Орлов отметился результативным действием из русских ребят. Овечкин и Кузнецов решили взяли паузу и восстановить силы. Поражение обидное, ведь «Вашингтон» на начало третьего периода проигрывал (1:3) и смог сравнять счёт. Однако в овертайме удача оказалась на стороне гостей.

Впереди серьёзный «Сент-Луис» с обоймой русских игроков, которые регулярно проявляют себя. Лишь Тарасенко будет отсутствовать по болезни, а также ещё один хоккеист основы. Тогда как у «Вашингтона» Бекстрём и Оши под вопросом, а ещё трое хоккеистов точно не сыграют. Один из них — Ванечек, а значит, Самсонов снова встанет в ворота. Сейчас он первый номер.

Овечкину и Кузнецову пора также брать инициативу в свои руки. Так уж сложилось, что для полного паззла эти двоё должны генерировать остроту и голы. В отсутствии ключевых Бекстрёма и Оши это нужно команде особенно сильно. Тем более в спину дышит бойкая «Каролина».

Ставка на матч «Сент-Луис» — «Вашингтон» с коэффициентом 2.09.

Статистика противостояния на стороне «Вашингтона»: три победы за последние пять встреч на выезде. Если взять последние 10 матчей на льду «Сент-Луиса», хозяева оказались сильнее лишь трижды. В то же время «Сент-Луис» дома выиграл последние девять из десяти матчей в сезоне.

Отмахнуться от таких цифр нельзя. Тем более «Вашингтон» на выезде в последнее время играет неровно — шесть побед в десяти предыдущих попыток. Пожалуй, хозяева чувствуют себя увереннее. К тому же обе команды хороши в нападении — забросили по 119 шайб. Вполне можно рассмотреть тотал больше 5.5 шайбы за 1.77.

Всё-таки последние матчи соперники провели одинаково. «Сент-Луис» в порядке, но отсутствие Тарасенко рискует повлиять на эффективность в чужой зоне. Выделить явного фаворита сложно. Мы бы остановились на тотале больше 5.5 шайбы, с нападением полный порядок.

«Сент-Луис» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 8 января 2022 года

Обе команды классно движутся по сезону. Год начали с побед, следом уступили. Выделить явного фаворита сложно, зато однозначно стоит ждать голов. К тому же, в составе обеих команд достаточно россиян. Так что посмотреть тут в любом случае будет на кого. Берём тотал больше и ждём яркого хоккея.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.77.

Где покажут матч «Сент-Луис» — «Вашингтон»?

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