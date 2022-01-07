«Гранада» — «Барселона». Хави вернёт каталонцев в зону Лиги чемпионов

8 января состоится матч 20-го тура чемпионата Испании «Гранада» — «Барселона». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех «Гранады» оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.92.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Гранада» — «Барселона» 8 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Гранада» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Испании «Гранада» — «Барселона» (08.01.2022)

На данный момент одной из самых обсуждаемых проблем является омикрон-штамм коронавируса. Он крайне заразен и распространился практически по всему земному шару. На футболе, конечно, тоже сказывается. Хотя турниры не останавливаются. 8 января в 20-м туре испанской Примеры на стадионе «Лос-Карменес» «Гранада» примет «Барселону». Начало — в 20:30 мск.



Как и многие другие клубы, «Барселона» получила чувствительная удар от коронавируса. Отсутствует добрая треть состава — у некоторых положительный тест на ковид, у других —травмы. Тем не менее результаты остаются на уровне. В предыдущем туре чемпионата Испании удалось одолеть «Мальорку» (1:0), а в Кубке Испании — «Линарес» (2:1).



Отдельного внимания заслуживает недавняя ничья в Примере с «Севильей» (1:1). Даже с полноценным участником гонки за титул смогли проявить себя. Нанесли 23 удара (семь в створ) и всю игру владели инициативой. Немного не хватило реализации, хотя в целом мирный исход вполне справедлив.



Благодаря настойчивости и упорству, сине-гранатовым удалось подняться на пятую строчку в чемпионате Испании и пройти в 1/8 финала Кубка Короля. Неизвестно, как сложится их путь в Лиге Европы, но пока работу Хави на посту главного тренера трудно критиковать. В таких условиях рассчитывать на большее не приходится.



«Гранада» тоже сумела порядочно добавить. В предыдущих шести турах чемпионата Испании не потерпела ни одного поражения при трёх ничьих и трёх победах. Курс взяла верный, оторвавшись от зоны вылета в Сегунду на семь пунктов. Осталось закрепиться в середняках и строить планы на следующий сезон.



Однако негативные моменты есть и у подопечных Роберта Морено Гонсалеса. Совсем недавно не сумели обыграть хилый «Эльче» (0:0), который нанёс больше ударов, несмотря на удаление в середине встречи. Результативность и вправду временами сбоит. За 19 матчей Ла Лиги оформили противникам 23 мяча, по меркам чемпионата Испании это немного. А пропустили 26 раз.

Также провал настиг «насридов» в Кубке Короля. Во втором раунде уступили «Атлетико» Манча-Реаль (0:1). Причём вновь подвела реализация: нанесли 24 удара, девять из которых пришлись в створ. Всю игру владели инициативой и кружили около чужой штрафной площади, но по итогу вылетели из турнира.



Несмотря на проблемы с коронавирусом, «Барселона» выглядит фаворитом противостояния. Под руководством Хави она смотрится очень симпатично: играет в атакующий футбол и успешно встраивает молодёжь. «Гранада» же, несмотря на беспроигрышную серию в Ла Лиге, смотрится невзрачно и болеет плохой реализацией моментов. Возьмём П2 за 1.78.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Гранада» — «Барселона» 8 января 2022 года

Результативность «Гранады» временами сильно проседает, в минувшем туре чемпионата Испании не сумела забить «Эльче», в Кубке Испании — скромному «Атлетико» Манча-Реаль. Ворота «Барселоны» тем более вряд ли сумеет поразить. Каталонский клуб сейчас на подъёме, играет уверенно. Кадровых проблем хватает, но показывать добротный футбол это не мешает.



Ставка: победа «Барселоны» за 1.78.