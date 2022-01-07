«Реал» — «Валенсия». Денис Черышев поднимет руку на «Королевский клуб»

8 января состоится матч 20-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Валенсия». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех «Валенсии» оценён экспертами в 9.30. Ставки на ничью принимаются за 5.55.

Где смотреть матч «Реал» — «Валенсия»?

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Реал» — «Валенсия» 8 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Реал» — «Валенсия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Валенсия» (08.01.2022)

На данный момент одной из самых обсуждаемых проблем является омикрон-штамм коронавируса. Он крайне заразен и распространился практически по всему земному шару. Тем не менее футбол продолжает радовать. 8 января в 20-м туре испанской Примеры на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» примет «Валенсию». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



У «Реала» ситуация с коронавирусом немного устаканилась. К тренировкам вернулся Винисиус Жуниор, которого совсем недавно признали самым дорогим игроком Европы, оценив в € 166 млн. При Карло Анчелотти бразилец окреп и заметно подтянул реализацию.



За 19 матчей наклепал 10 мячей, благодаря чему входит в тройку лучших бомбардиров Ла Лиги. Опережают его только Хуанми из «Бетиса» (на один мяч) и коллега по команде — Карим Бензема, на счету которого аж 15 голов. Винисиус сдал отрицательный тест и сможет помочь «сливочным».



Помимо бразильца, вернулись в строй Лука Модрич, Ферлан Менди и как раз Карим Бензема. Поэтому «галактикос» больше не допустят такого провала, как в прошлом туре чемпионата Испании с «Хетафе» (0:1). На данный момент мадридцы возглавляют таблицу, но на хвосте висит «Севилья».



Серия подопечных Карло Анчелотти из 11 матчей Ла Лиги без поражений завершилась. Исправились в Кубке Короля: вернули должок «Алькояно» (3:1) и вышли в 1/8 финала. В Лиге чемпионов тоже преуспели, с первой строчки отправились в плей-офф. Пока всё складывается здорово.



«Валенсия» на дистанции смотрится похуже. Располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании и претендует разве что на попадание в еврокубки. В принципе, можно даже помечтать о Лиге чемпионов. До идущего четвёртым «Атлетико» не хватает четырёх пунктов, хотя конкуренция очень велика.



В минувшем туре Ла Лиги «летучие мыши» уступили «Эспаньолу» (1:2). Однако винить их сильно не стоит — держались молодцом, демонстрируя приятный глазу футбол. Даже счёт открыли на 51-й минуте. Однако на 82-й схлопотали красную и пропустили два мяча за пять минут. Скорее, несчастный случай, чем полноценный провал.

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В целом подопечные Хосе Бордаласа находятся в хорошей форме. До предыдущего тура демонстрировали отличные показатели: семь матчей в Ла Лиге не проигрывали (трижды сыграли вничью и четыре раза выиграли), а также не испытывали проблем с результативностью — за 19 туров наколотили 31 мяч.



Свой вклад внёс и Денис Черышев. Правда, россиянин блеснул в другом турнире — Кубке Испании. Он вышел на замену и принёс победу над «Картахеной» (2:1). Грамотно выбрав позицию, воспользовался ошибкой вратаря и поразил сетку ворот. Впереди 1/8 финала.



«Реал» в нынешнем сезоне славится результативностью, забил больше всех в Ла Лиге (41 гол) и уверенно движется к покорению новых высот. «Валенсия» тоже старается не отставать. Голов поменьше, но по меркам крепкого середняка — более чем добротно. Думаем, матч будет ярким и зрелищным. Потому можно взять ТБ 2.5 мяча за 1.65 или «обе забьют» за коэффициент 1.84.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Валенсия» 8 января 2022 года

Обе дружины хорошо выступили в Кубке Короля, одержав победы. Обе знают толк в атаке. И обе проиграли в минувшем туре чемпионата Испании, хотя до этого выступали хорошо. Пора навёрстывать упущенное. После возвращения Винисиуса Жуниора у «Реала» шансов выиграть побольше, однако укусить в ответ валенсийцы точно не забудут.



Ставка: обе забьют за 1.84.

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