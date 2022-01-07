Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг. Пора покончить с липовым чемпионом

Российский боец UFC Пётр Ян подписал с организацией новый контракт на 6 боёв. Одним из них станет поединок-реванш против Алджэмейна Стерлинга за звание чемпиона мира в наилегчайшем весе. Этот бой должен пройти в рамках турнира UFC 272. Вечер единоборств состоится в ночь с 5 на 6 марта 2022 года в Лас-Вегасе (США).

Где покажут бой Ян — Стерлинг?

Это будет бой-реванш. В первом поединке россиянин уверенно вёл бой к победе, но допустил роковую ошибку: нанёс запрещённый удар в порыве эмоций. Дело закончилось дисквалификацией. Ну а дальше Стерлинг, с одной стороны, постоянно атаковал Петра через прессу, а с другой — так же постоянно пытался избежать реванша. Один раз ему это удалось: осенью Стерлинг снялся из-за травмы, причём многие заподозрили его в симуляции. Ян победил Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом. И вот новая попытка реванша.

Букмекеры считают фаворитом российского бойца. Поставить на победу Петра Яна можно с коэффициентом 1.25. Шансы Стерлинга оценили коэффициентом 4.20, а на ничью можно поставить за 70.00.

Анализ и прогноз боя Ян — Стерлинг (06.03.2022)

Кажется, Алджэмейн Стерлинг добегался. Нет, он, конечно, может сняться с боя и вновь, вот только с рук это ему не сойдёт, в таком случае UFC наверняка лишит Стерлинга титула. Если так и случится, то не сейчас, пока американец упражняется в трэш-токе, здесь у него получается хорошо. Из последнего: Стерлинг обвинил Яна в применении допинга. Правда, подчеркнул, что может и ошибаться. Тягаться в словесной войне россиянин не собирается, он всё покажет в октагоне. Если, конечно, соперник туда выйдет. Но, в общем-то, всем всё было понятно и после первой схватки.

«Стерлинг? Я побил уже его, в принципе. Он бегает сейчас», — заявил Пётр Ян после победы над Кори Сэндхагеном.

Шансы Стерлинга разве что в том, чтобы ошеломить россиянина в самом начале боя. Что-то подобное Алджэмейн попытался сделать в их первом поединке, но развить свои небольшие успехи тогда он не смог. Ян довольно быстро справился с возникшими проблемами и начал методично наращивать давление. На 99,9% бой завершился бы нокаутом, если бы не досадная ошибка Петра.

Не будет проблем и с психологией. Ян знает, что он сильнее. Он полон решимости забрать себе чемпионский пояс. В то время как Стерлинг прекрасно понимает, что слабее и что поможет ему лишь чудо.

Вероятно, бой завершится досрочно, но вряд ли это произойдёт в ранних раундах. Всё-таки Стерлинг тоже не лыком шит. Он сильный боец и его умений и выносливости будет хватать для определённого момента. Интересной видится ставка на то, что бой продлится больше 3.5 раундов за 1.70.

Из прогнозов на бой можно выделить мнение Джеффа Монсона. Он не сомневается в победе Яна, но думает, что поединок продлится все 5 раундов.

«Уверен, что нас всех ждёт интереснейший поединок. Думаю, что бой продлится все пять раундов и по его итогам победу одержит Ян. Так что мой прогноз — Ян вернёт свой чемпионский титул в легчайшем весе. Он просто не совершит такой ошибки, которая была допущена в первом поединке, и всё, победа будет за ним», — отметил Монсон.

Что ж, контракт подписан, ждём боя и следим за новостями. Удачных ставок!

Где смотреть бой Ян — Стерлинг?