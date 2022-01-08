«Реал» — «Валенсия», «Байер» — «Унион» и другие матчи. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники подходят к концу, спорт уже вышел с каникул. И набирает обороты! Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 8 января.

На что ставить в футболе 8 января

Суббота традиционно футбольный день. И даже коронавирус хоть и вносит коррективы, отменить матчи совсем не может. В Испании «Реал» примет «Валенсию». Ждём появления на поле Дениса Черышева. Россиянин принёс команде победу в кубковом матче, а теперь может сыграть против своей родной команды. «Барселона» на выезде сыграет с «Гранадой», а «Реал Сосьедад» сразится с «Сельтой».

Сразу 6 матчей должны пройти в Бундеслиге. «Байер» Андрея Лунёва сыграет с «Унионом», а «Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско примет «Майнц». Дортмундской «Боруссии» предстоит сыграть во Франкфурте против «Айнтрахта».

Во Франции один матч: «Ланс» сыграет с «Ренном». Должно быть интересно.

На что ставить в хоккее 8 января

В КХЛ сегодня только одна встреча: сыграют «Куньлунь» и «Трактор». Субботним вечером стоит последить за матчем НХЛ «Даллас» — «Питтсбург», а в ночь на воскресенье пройдут ещё 11 матчей.

На что ещё ставить 8 января

В теннисе сборная России в полуфинале ATP Cup сразится с командой Канады. В Аделаиде Карен Хачанов сыграет с хорватом Марином Чиличем.

В баскетболе пройдут очередные матчи в НБА, чемпионатах Испании и Италии. А вот в Единой лиге ВТБ два переноса.

В мужской волейбольной Суперлиге «Кузбасс» сыграет с АСК, «Урал» — с казанским «Зенитом», а «Динамо-ЛО» — с московскими одноклубниками. Сразу 5 игр в женской Суперлиге.

На этапе биатлонного Кубка мира в Оберхофе сегодня пройдут смешанная эстафета и сингл-микст.