«Рома» — «Ювентус». Эльдор Шомуродов получит ещё один шанс?

9 января состоится матч 21-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Ювентус». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.28. Успех римлян оценён экспертами в 3.44. Ставки на ничью принимаются за 3.66.

Где смотреть матч «Рома» — «Ювентус»?

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Рома» — «Ювентус» 9 января 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч «Рома» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Ювентус» (09.01.2022)

Европейские турниры ушли на перерыв, зимой можно сконцентрироваться на внутренних первенствах. Повсеместно бушует коронавирус, однако в чемпионате Италии стартует 21-й тур. 9 января должны состояться сразу 10 встреч. В одной из них на стадионе «Олимпико» сразятся «Рома» и «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Рома» никак не наберёт стабильный ход: выступает то великолепно, то ужасно. В последнем туре чемпионата Италии уступила пострадавшему от коронавируса «Милану» (1:3). До этого сыграла вничью с хромающей «Сампдорией» (1:1), а ещё раньше разгромила «Аталанту» (4:1). Ждать от команды можно всего что угодно.



На дистанции подопечные Жозе Моуринью могут похвастаться только результативностью, за 20 туров Серии А отличились 32 раза. Данная способность придаёт ноты непредсказуемости и добавляет яркости футболу, однако закрепиться в верхней части таблицы всё равно не помогает.



На данный момент «волчица» располагается на седьмой строчке с 32 баллами. До зоны Лиги чемпионов не хватает шести пунктов, набрать которые будет очень тяжело. Конкурентов на попадание в самый престижный евротурнир очень много, и при этом они выступают на порядок увереннее.

К списку проблем римлян добавились две дисквалификации, заработанные в матче с «Миланом». Грядущую встречу с «Ювентусом» пропустят крайний правый полузащитник Рик Карсдорп и правый защитник Джанлука Манчини. С другой стороны, это отличный шанс для экс-игрока «Ростова» Эльдора Шомуродова проявить себя.



Стоит вспомнить, что он помог добыть «Роме» и Жозе Моуринью недавнюю ничью со «Специей». Открыл счёт в матче, был активен. Победу всё равно упустили, но это уже другая история. Теперь есть вероятность выйти на неродной позиции и помочь команде вновь. Тем более что главный тренер уже использовал нападающего на фланге.

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У «Ювентуса» ровно противоположная ситуация, он не так результативен (забивает от силы два мяча за матч), зато уже шестой тур кряду в чемпионате Италии не проигрывает. Сыграл вничью с «Венецией» (1:1) и «Наполи» (1:1), а также одержал четыре победы с одинаковым счётом над «Салернитаной», «Дженоа», «Болоньей» и «Кальяри» (все — 2:0).



Зато стабильные результаты помогли «старой синьоре» подняться после неудачного старта сезона. Теперь она располагается на пятой строчке турнирной таблицы Серии А и вовсю претендует на место в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Если продолжит выступать в том же духе — добьётся желаемого.



В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов подопечные Массимилиано Аллегри уже доказали свою состоятельность. По крайней мере, на групповом этапе. Тоже не кичились результативностью, зато вышли в плей-офф с первой строчки, одержав пять побед и потерпев только одно поражение от великолепно выступающего на тот момент «Челси».

У «Ювентуса» есть ещё один позитивный момент: от коронавируса вылечился опытный Джорджо Кьеллини, который в свои 37 лет продолжает выступать на высочайшем уровне. Да и в целом оборона туринцев очень крепка, в Серии А пропустили только 18 мячей, в Лиге чемпионов — шесть.



Подытоживая, отметим, что с крепкими коллективами «Рома» испытывает большие трудности, а теперь ещё и с составом на матч придётся помучиться из-за двух удалений. Положение римлян не из приятных. «Ювентус», в свою очередь, выглядит гораздо увереннее и сильнее благодаря стабильности и надёжной защите. Возьмём П2 за коэффициент 2.02.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Рома» — «Ювентус» 9 января 2022 года

«Ювентус» хорош на дистанции. Хромает только результативность, хотя это не мешает выигрывать и радовать болельщиков. А вот команда Жозе Моуринью никак не встанет на истинный путь: плохо выступила в двух последних турах Серии А и, несмотря на яркость в атаке, часто проигрывает. Думается, подопечные Аллегри одержат ещё одну победу.



Ставка: победа «Ювентуса» за 2.02.

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