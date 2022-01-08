«Миннесота» — «Вашингтон». Александр Овечкин не будет скучать без Кирилла Капризова

9 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 04:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.21, успех «Миннесоты» идёт за 2.71. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Вашингтон Кэпиталз» 9 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Вашингтон Кэпиталз» 9 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.69, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.22. Гол в первые 10 минут идёт за 1.63, вероятность серии буллитов оценена в 8.40.

«Миннесота» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (09.01.2022)

Зима в самом разгаре. На 9 января в Национальной хоккейной лиге запланированы сразу 12 встреч. Любителям отечественного хоккея это точно понравится, отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Миннесоты» и «Вашингтона», которое пройдёт на льду «Эксел Энерджи-центра». Первое вбрасывание состоится в 04:00 мск.

«Миннесота» сейчас идёт на четвёртой позиции в Центральном дивизионе и на шестой — в Западной конференции. В активе 42 балла после 32 матчей. Отставание от лидирующего в конференции «Нэшвилла» составляет всего четыре очка, а в запасе есть ещё три матча. Так что положение некритичное. Хотя оно всё же получилось таким неспроста.

«Уайлд» проиграли пять из шести последних встреч в сезоне. Лишь накануне обыграли «Бостон» (3:2) на выезде. Кирилл Капризов забросил шайбу, которая стала для него 14-й в сезоне и 40=м набранным баллом за 32 встречи. Статистика отличная. Однако пять поражений до этого давили на команду. После «Бостона» пришло облегчение.

Впрочем, расслабляться рано, ведь впереди «Вашингтон», который в Столичном дивизионе набрал 48 баллов за 35 игр и сейчас идёт третьим. При этом клуб в новом году уже успел сыграть три встречи. Правда, лишь одна оказалась успешной — с «Детройтом» (3:1). А вот два последних матча проиграл: сперва уступил «Нью-Джерси» (3:4 ОТ), а накануне — «Сент-Луису» (1:5).

В последнем матче феерил Павел Бучневич. Нападающий «Сент-Луиса» оформил дубль и отдал результативную передачу. Барбашев записал на свой счёт гол. А в стане «Кэпс» единственный гол забросил Даниэль Спронг. Печально и то, что Илья Самсонов уже две встречи подряд играет, но не может спасти команду от поражения. Понятно, что здесь не только его вина, но восемь пропущенных — это много.

При этом «Уайлд» не могут обыграть «столичных» на своём льду шесть матчей подряд. Конечно, в нынешнем сезоне они заметно лучше играют, чем до этого. Так что придавать серьёзное значение этой статистике мы бы не стали. Однако серия неприятная. Вообще, соперники нечасто встречаются друг с другом, а в последнее время «Кэпс» идут чуть лучше.

Хозяева заметно сбавили, плюс за них не сыграют сразу шесть игроков основы. Один из них основной голкипер Кэмерон Тальбо, а ещё один — Кирилл Капризов. Потери серьёзные. «Вашингтону» рискуют не помочь Бекстрём, Макмайкл и Оши, а также снова точно не сыграет Ванечек и ещё два игрока основы. Судя по всему, Илья Самсонов может получить ещё один шанс.

На наш взгляд, можно было бы рассмотреть итоговую победу «Вашингтона» за 1.76. На спаде находятся обе команды. У «Миннесоты» до встречи с «Бостоном» была серия из пяти поражений подряд и проблемы с игровым тонусом из-за частых переносов матчей. «Кэпиталз», в свою очередь, накануне потерпели второе поражение подряд, пропустив пять шайб.

Александр Овечкин провёл худший матч за девять месяцев. И всё же в целом стабильнее выглядят именно «столичные». Большинство лидеров в строю, в то время как хозяева потеряли двух ценных игроков. С другой стороны, мы бы также ждали результативную встречу. Можно было бы даже рискнуть и проверить общий тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 1.69.

Обе команды сейчас играют неважно, особенно в обороне. Выделить особо кого-то не получается. Есть травмированные и проблемы с главными игроками команд. Однако с учётом того, что на двоих они уже забросили 239 шайб, можно вполне рассчитывать на результативный матч. От Александра Овечкина теперь логично ждут правильную реакцию на плохое выступление в прошлой игре, а от всего «Вашингтона» — реакцию на два поражения подряд.

«Миннесота» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 9 января 2022 года

«Вашингтон» сбавил обороты. Видно, что не хватает команде основных игроков. Однако у «Миннесоты» положение не лучше. Капризов и Тальбо не сыграют, что заметно ударит по общему настрою и состоянию. К тому же «столичные» в личных встречах на выезде чувствуют себя прекрасно. Думается, голов хватит на всех, но два очка заберут гости.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.69.