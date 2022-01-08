«Интер» — «Лацио». Лидер чемпионата Италии не остановится!

9 января состоится матч 21-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Лацио». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех римлян оценён экспертами в 8.00. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Интер» — «Лацио» 9 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Лацио» (09.01.2022)

Европейские турниры ушли на перерыв, зимой можно сконцентрироваться на внутренних первенствах. Однако коронавирус не даёт дышать спокойно. В чемпионате Италии стартует 21-й тур, 9 января должны состояться сразу 10 встреч. В одной из самых поздних на стадионе «Сан-Сиро» сразятся «Интер» и «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

После неуверенного старта сезона «Интер» набрал обороты и даже выбрался в лидеры Серии А. С большой долей вероятности он сумеет защитить титул, хотя расслабляться ни в коем случае нельзя. Ближайший конкурент в борьбе за золотые медали в лице «Милана» отстаёт всего на один пункт, пусть и сыграл на матч больше. Не помешало бы поднажать.



Хотя казалось бы, куда ещё? «Нерадзурри» не проигрывают уже 11 матчей чемпионата Италии кряду, демонстрируя при этом лучшую результативность в первенстве (забили 49 голов). За этот промежуток лишь дважды сыграли вничью, а в остальных противостояниях одержали уверенные победы. В декабре Симоне Индзаги даже признали лучшим тренером первенства.



Ещё одной хорошей новостью для поклонников миланского коллектива является выздоровление Эдина Джеко, переболевшего омикрон-штаммом коронавируса. Он определённо готов оказать «Лацио» тёплый приём. Дуэт боснийского форварда и Лаутаро Мартинеса весьма продуктивен, за 19 туров Серии А на двоих футболисты поразили ворота противников 19 раз.

В Лиге чемпионов «Интер» тоже выступил весьма достойно. Единственным негативным моментом стали два поражения от мадридского «Реала» (0:1 и 0:2). Поэтому выйти в плей-офф удалось только со второй строчки. Грядущим оппонентом в евротурнире выступит «Ливерпуль». Хорошо бы подойти к битве с ним во всеоружии.



Большую часть истории «Лацио» провёл в роли лидера Серии А. Однако в нынешнем сезоне его успехи не столь хороши. Располагается только на восьмой строчке и претендует разве что на попадание в Лигу чемпионов. До четвёртой позиции, дарующей такое право, не хватает сразу шесть очков. Достаточно много.

Набрать очки будет очень трудно ввиду нестабильности выступлений. А связано это с Маурицио Сарри, который занял в нынешнем сезоне пост главного тренера римлян. Победы, поражения и ничьи чередуются очень часто и не позволяют закрепиться в верхней части таблицы чемпионата Италии.



К оборонительной линии бело-небесно-голубых тоже накопилось достаточно вопросов. За 20 туров Серии А пропустили аж 37 мячей! Держаться на плаву помогает только великолепное нападение, отличившееся за этот же период 42 раза. Весёлые обычно получаются матчи.



Огромный вклад сделал недавно оправившийся от коронавирусной инфекции Чиро Иммобиле. Капитан не первый год является лидером команды и забивает очень много. В нынешнем сезоне уже поразил сетку ворот оппонентов 14 раз за 16 туров. При этом на достигнутом итальянский форвард останавливаться явно не собирается.



Коллективы знают толк в результативности: миланцы наколотили 49 мячей, римляне — 42 в Серии А. Безусловно, «Интер» выступит в роли фаворита, он гораздо стабильнее на дистанции и не имеет больших проблем в обороне, в отличие от «Лацио». Однако вряд ли он сумеет разгромить столь классного в атаке соперника. Потому возьмём «обе забьют» за коэффициент 1.75.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Интер» — «Лацио» 9 января 2022 года

Суперфорварды обеих команд оправились от коронавируса и готовы столкнуться в битве за драгоценные очки. Матч обещает быть очень ярким и насыщенным голами, ведь соперники невероятно хороши в нападении, о чём свидетельствует 91 забитый гол на двоих в чемпионате Италии. «Интер», вероятно, будет играть с позиции силы, однако как минимум один раз пропустит наверняка.



Ставка: обе забьют за 1.75.