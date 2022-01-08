«Лион» — «ПСЖ». Нет Лионеля Месси — нет голов

9 января состоится матч чемпионата Франции «Лион» — «ПСЖ». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех «Лиона» оценён экспертами в 3.44. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Какой канал покажет матч «Лион» — «ПСЖ»?

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «Лион» — «ПСЖ» 9 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Лион» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.42.

Анализ и прогноз матча чемпионата Франции «Лион» — «ПСЖ» (09.01.2022)

Одной из самых обсуждаемых проблем сейчас является омикрон-штамм коронавируса. Он крайне заразен и распространился практически по всему земному шару. Тем не менее футбольный сезон прерывать пока не собираются, как это было полтора года назад. 9 января в 20-м туре чемпионата Франции на стадионе «Стад де Люмьер» «Лион» примет «ПСЖ».

«ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1 с отрывом от догоняющего «Марселя» в 10 очков. В нынешнем сезоне потерпел только два поражения. Одно на выезде от «Ренна» (0:2), на внутренней арене. А второе — в Лиге чемпионов от «Манчестер Сити» (1:2). Несмотря на это, критики в его адрес встречается порядочно.



Дело в том, что даже с отличным подбором игроков парижский клуб порой выступает крайне невзрачно. В последних четырёх турах чемпионата Франции, например, одержал только одну победу над «Монако» и трижды сыграл вничью: с «Ниццей» (0:0), «Лансом» (1:1) и скромным «Лорьяном» (1:1). В последнем случае вообще чуть не проиграл.



Никак не адаптируется в коллективе Лионель Месси, недавно оправившийся от коронавирусной инфекции. Аргентинец выступил хорошо только в Лиге чемпионов, забив пять голов за пять туров. В Лиге 1 его успехи гораздо скуднее, за 11 матчей сумел отличиться лишь один раз. При этом в матче с «Лионом», скорее всего, не сыграет. Накануне пропустил тренировку.

Впрочем, на этом проблемы парижан не заканчиваются. Маурисио Почеттино лишён поддержки ещё трёх футболистов. Ди Мария и Дракслер болеют коронавирусом, а Неймар получил жуткую травму в матче с «Сент-Этьеном» и будет ещё долго восстанавливаться. В ближайшее время на поле мы его не увидим.



Впрочем, красно-синие имеют козырь в рукаве — Килиана Мбаппе. В недавнем матче Кубка Франции форвард отметился хет-триком, принеся победу над «Ванном» (4:0). Француза активно сватают в «Реал» и другие топовые клубы мира, но пока он сконцентрирован на выступлениях за «ПСЖ». Как видно — удачно.



У «Лиона» успехи совсем невзрачны. После продажи Мемфиса Депая в «Барселону» клуб настиг кризис. На данный момент располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции и не претендует даже на участие в престижных евротурнирах. Вероятно, так и закончит сезон на позиции середняка.

Единственное, за что ему стоит отдать должное — яркие выступления в Лиге Европы. За шесть туров группового этапа одержал пять побед и один раз сыграл вничью, обеспечив себе выход в плей-офф с первой строчки. Хотя тут ему, скорее, повезло, соперники попались проходные и не оказали должного сопротивления.



То ли дело чемпионат Франции, в последних четырёх матчах которого подопечные Петера Боша не сумели добыть ни одной победы. Потерпели поражение от «Реймса» (1:2) и сыграли вничью с «Бордо» (2:2), «Лиллем» (0:0) и «Мецем» (1:1). От грядущего противостояния они могут ждать только чуда и индивидуальных ошибок со стороны соперника.



Оба коллектива неудачно выступили в последних турах Лиги 1 и испытывают кадровые проблемы. «Лион» никак не привыкнет к отсутствию Депая, а «ПСЖ» ослаблен отсутствием Месси, Неймара и других игроков основы. Удивить может только Мбаппе, но второй хет-трик подряд он вряд ли осилит. Оптимальным выбором ставки, на наш взгляд, является ТМ 3.5 мяча за 1.74.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Лион» — «ПСЖ» 9 января 2022 года

Безусловно, «ПСЖ» подходит к матчу в роли фаворита, но вряд ли сумеет разгромить «Лион», который в последних четырёх турах Лиги 1 много не пропускал. Да и отсутствие важных футболистов из-за травм и коронавируса не позволит выступить в полную силу. Нас наверняка ждёт закрытое противостояние с малым количеством голов, которое завершится либо победой с парижан с минимальным перевесом, либо ничьей.



Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.74.

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