«Амур» — «Сибирь». Хабаровчане целятся в плей-офф КХЛ. И это не шутка!

10 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Сибирь». Начало встречи — в 12:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Амура» в основное время можно с коэффициентом 2.33, а успех «Сибири» оценён экспертами в 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — «Сибирь» 10 января 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Амур» — «Сибирь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.07, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.79. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.85. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.98.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Амур» Хабаровск — «Сибирь» Новосибирск (10.01.2022)

Новогодние каникулы отзвучали, впереди — рабочие будни. На 10 января в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего две встречи. Отдельное внимание уделим раннему противостоянию. В Хабаровске местный «Амур» будет принимать «Сибирь». Первое вбрасывание состоится в 12:00 мск.

«Амур» сейчас идёт девятым в Восточной конференции. Отставание от зоны плей-офф составляет всего один балл. Причём строчкой выше идёт «Барыс», матчи которого сейчас перенесены в Россию. Мотивации у хабаровчан хватает. В этом сезоне они имеют реальную возможность зацепиться за участие в битве за Кубок Гагарина.



Дальневосточники уже успели сыграть четыре матча в 2022 году. Надо сказать, очень даже неплохо. Сперва обыграли «Адмирал» (5:3). Затем зацепились за очки с «Ак Барсом» (1:2 Б). А накануне переиграли «Спартак» (3:2). В целом команда неплохо справляется в новом году. Это похвально. Сейчас имеет в активе 45 баллов после 49 игр.



«Сибирь» в нынешнем сезоне тоже впечатляет. Сейчас идёт на шестой позиции на Востоке, набрав 55 баллов за 47 матчей. Правда, 2022 год начался менее приятно. Сперва получила от «Ак Барса» (2:6), а затем — от «Спартака» (1:2 Б). Как видно, соперники те же, что и у оппонента, но исход разный. Новосибирцы не в самом выгодном положении.

Хотя надо отметить, что у «Сибири» почти в три раза больше побед в личных встречах. Неудивительно, что последняя очная встреча, которая состоялась 9 января и прошла в Хабаровске, завершилась победой гостей с минимальным счётом. Единственную шайбу забросил Никита Сетдиков ещё в середине первого периода.

Однако стоит отметить, что в трёх из четырёх прошлых противостояний с новосибирцами на своём льду «тигры» выиграли. Более того, проиграли лишь в послематчевой серии буллитов. А потому родные трибуны играют большую роль для команды. Хотя в текущей регулярке дома и в гостях играет примерно одинаково.



Хабаровчане, конечно, на своём льду последние пять матчей провели не шибко хорошо. Проиграли накануне сибирякам, в конце концов. Однако одолели СКА (3:2) и вышеупомянутый «Спартак». А также дали бой «Ак Барсу» и «Нефтехимику». На наш взгляд, взять реванш у гостей они смогут.



Мы бы попробовали поставить на итоговую победу хозяев за коэффициент 1.82. Они бились с очень серьёзными соперниками и старались не уступать им. Более того, в прошлом матче перебросали и саму «Сибирь». Так что во второй раз один и тот же трюк подопечным Андрея Мартемьянова повторить будет трудно.

«Амур» — «Сибирь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 10 января 2022 года

«Амур» приближается к заветному месту в плей-офф, на хорошем уровне играет с соперниками выше классом на своём льду, борется за каждый балл. К тому же «Сибирь» сейчас выглядит неважно, проиграла два матча на старте года и с трудом забрала два очка в прошлой битве с «тиграми». Хозяева вполне могут взять реванш. Пусть даже за пределами основного времени.



Ставка: итоговая победа «Амура» за 1.82.