«Вашингтон» — «Бостон». Александр Овечкин угодил в чёрную полосу

11 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз». Начало встречи — в 03:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.32, успех «Брюинз» идёт за 2.57. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.40.

Где смотреть матч «Вашингтон» — «Бостон»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» 11 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Бостон» 11 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.82, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.03. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.69, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.60.

«Вашингтон» — «Бостон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (11.01.2022)

На 11 января в Национальной хоккейной лиге запланировано пять матчей. Коронавирус вносит свои коррективы, но любителям хоккея будет на что посмотреть. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Вашингтона» и «Бостона», которое пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне. Первое вбрасывание состоится в 03:00 мск.

«Вашингтон» сейчас идёт на третьем месте в Столичном дивизионе, набрав 49 баллов за 36 встреч. Отставание от лидирующей «Каролины» составляет всего один балл, хотя у той есть три матча в запасе. В спину дышит «Питтсбург» с 45 баллами за 34 встречи. И это не самый приятный расклад, особенно на фоне трёх поражений подряд.

В 2022 году «Вашингтон» одержал лишь одну победу над «Детройтом» (3:1), но в трёх встречах после этого пропустил 10 шайб в основное время. Александр Овечкин не забивает уже три матча подряд. Накануне в битве с «Миннесотой» отметился результативной передачей. Но в целом игра «столичных» не впечатляет, проблемы с составом дают о себе знать.

«Бостон» идёт четвёртым в Атлантическом дивизионе, набрав 38 баллов за 31 встречу. Отставание от зоны «уайлд-кард» составляет девять очков, хотя в Восточной конференции занимает восьмую строчку. А его оппонент, к слову, сейчас на пятой позиции. Так что пока дела неплохи у обеих команд в этом плане. Правда, у «Брюинз» форма гораздо лучше.

Они выиграли в четырёх из пяти последних матчей, а это очень добротный результат. Особенно на фоне соперника. Уступили лишь «Миннесоте» (2:3). Зато накануне обыграли обладателя Кубка Стэнли — «Тампу» (5:2) — в гостях. Хорошая форма может стать козырем в матче с «Вашингтоном».

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Всё-таки в личных встречах явного фаворита нет. «Бостон», например, трижды побеждал в Вашингтоне за пять последних выездов. Любопытно, что трижды дело заканчивалось за пределами основного времени. Вот и получается, что накануне гости добыли уверенные четыре победы, а хозяева имеют серию неприятных поражений.

Вообще, для подопечных Питера Лавиолетта настали непростые времена. Забивают мало, имеют проблемы с составом. Морально это очень давит на команду. Хотя у «Бостона» также есть проблемы с составом. Не будет сразу четырёх основных игроков — против пяти у «столичных» (плюс Коннор Макмайкл под вопросом).

В этом плане шансы у команд немного равны. Вообще, от Александра Овечкина сейчас ждут большего при отсутствии других лидеров. Без его голов клуб имеет три поражения подряд. Хотя в личных встречах соперники забрасывают в основном по пять шайб, изредка пробивая тотал. За последние пять случаев это случилось лишь раз. Так что вполне можно рассмотреть тотал меньше 5.5 шайбы.

С учётом проблем «Вашингтона» в атаке такая ставка смотрится вполне логично. Дело в том, что ещё и «Бостон» на данный момент в регулярном чемпионате забросил всего 92 шайбы, что не самый лучший показатель. При этом в защите гости явно играют лучше, пропустили всего 81 раз против 97 пропущенных у хозяев. Так что остановимся на этой ставке.

«Вашингтон» — «Бостон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 11 января 2022 года

«Вашингтон» сейчас выглядит не так уверенно. Видно, что проблемы с составом давят на команду, результативность просела. У «Бостона» серия последних матчей лучше, но забивает не так много. К тому же и в очных матчах соперники не так часто забрасывают больше пяти шайб. Остановимся на ставке «тотал меньше 5.5 шайбы».

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.03.

Где покажут матч «Вашингтон» — «Бостон»?

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