«Саутгемптон» — «Брентфорд». Вы не пожалеете потраченного времени

11 января состоится матч 18-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Брентфорд». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Саутгемптона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех «Брентфорда» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Брентфорд» 11 января 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч «Саутгемптон» — «Брентфорд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Брентфорд» (11.01.2022)

Английская Премьер-лига страдает от омикрон-штамма коронавируса, но футбол продолжает радовать яркими кубковыми встречами и противостояниями регулярного чемпионата. 11 января состоится перенесённый матч 18-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Брентфорд». Стартовый свисток на стадионе «Сент-Мэри» прозвучит в 22:45 мск.

«Саутгемптон» начал сезон не с той ноги: за 19 туров чемпионата Англии добыл только четыре победы при девяти ничейных исходах и шести поражениях. Результаты, мягко говоря, не самые лучшие, но и не удивляют. Всё же за всю историю выше восьмой строчки клуб не поднимался, барахтаясь в дивизионах и более низкого уровня. Пару раз даже спасался от распада благодаря капиталовложениям.

Тем не менее в последних трёх турах АПЛ «святые» выступили весьма продуктивно: сыграли с вничью с «Кристал Пэлас» (2:2) и «Тоттенхэмом» (1:1), а также одержали победу над крепким «Вест Хэмом» (3:2). На общем фоне выделяется Джеймс Уорд-Праус, забивший каждому по голу. Причём со штрафного, с игры и с пенальти.

Матч с командой Антонио Конте наиболее интересен, поскольку к грядущему противостоянию «Саутгемптон» подходит без основного защитника — Мохаммеда Салису, который схлопотал красную карточку. Если бы не сфолил в штрафной, можно было рассчитывать на победу. Однако в итоге Гарри Кейн сравнял счёт, перехитрив вратаря с «точки», и встреча завершилась ничьей.

Нападение приходит понемногу в норму, забивают стабильно. А вот в обороне у подопечных Ральфа Хазенхюттля полный кавардак, пропустили уже 29 мячей в АПЛ и два — в победном противостоянии с «Суонси» (3:2) из Чемпионшипа в Кубке Англии. Без Салису будет очень непросто в предстоящем матче.

«Брентфорд» тоже не славится списком почётных наград и большую часть своей истории вёл борьбу в низших дивизионах Англии. Однако в нынешнем розыгрыше смотрится гораздо увереннее многих середняков главного первенства страны. Располагается на 12-й строчке и демонстрирует яркую атакующую игру. Дебют что надо!

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За 19 туров АПЛ лондонский клуб поразил ворота противников 23 раза. Не смогли остановить его даже такие гранды, как «Арсенал» (2:0) и «Ливерпуль» (3:3), давно обосновавшиеся в верхней части турнирной таблицы. Безусловно, поражения есть, и их сразу восемь. Но за бойкость и отвагу стоит отдать должное.

В последних четырёх турах чемпионата Англии подопечные Томаса Франка одержали только две победы, над «Астон Виллой» (2:1) и «Уотфордом» (2:1). В других двух встречах потерпели поражения от «Брайтона» (0:2) и «Манчестер Сити» (0:1). Зазорного в провалах мало, оба соперника в великолепной форме и показывают внушительную надёжность в обороне.

Неудачи «пчёл» напрямую связаны как раз с защитой. Пропустили 26 голов в АПЛ, один — в Кубке Англии от скромного «Порт Вейла» (4:1), а также в Кубке лиги настрадались, пропустив четыре мяча за четыре игры. Если подлатают бреши, смогут нацелиться на евроарену. Впрочем, с «Саутгемптоном» мы, скорее всего, увидим привычный, яркий «Брентфорд».

Оба коллектива страдают из-за одного недуга — ненадёжной обороны. Зато в атакующем плане к ним претензий нет, даже грозных противников не боятся и забивают регулярно. Последние туры чемпионата Англии провели довольно результативно, вряд ли станут щадить и друг друга. Возьмём «обе забьют» за коэффициент 1.82.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Брентфорд» 11 января 2022 года

«Саутгемптон» выступает чуть стабильнее в последнее время, а в составе есть Джеймс Уорд-Праус, забивающий третий тур АПЛ подряд. Однако проблемы в обороне и отсутствие центрального защитника непременно скажутся в пользу оппонента. «Брентфорд» умеет пользоваться слабостями. Он тоже слабоват в защите, зато нападение уже демонстрировало свою состоятельность, забивая сильным противникам. Думаем, что-то в духе 1:1 или 2:1 здесь может быть.

Ставка: обе забьют за 1.82.

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