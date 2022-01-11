СКА — «Ак Барс», Кубок Африки и другие матчи. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты! Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 11 января.
На что ставить в футболе 11 января
Вторник порадует футбольных болельщиков матчем АПЛ «Саутгемптон» — «Брентфорд» и игрой Серии А «Кальяри» — «Болонья». Не забудем и про Кубок Африки, здесь сегодня 3 встречи. Алжир сыграет со Сьерра-Леоне, Судан – с Гвинеей-Бисау, а в центральном матче дня встретятся Нигерия и Египет.
На что ставить в хоккее 11 января
КХЛ приняла решение не останавливать чемпионат, чему мы, разумеется, рады. На сегодня запланированы 4 встречи. «Торпедо» сыграет с «Барысом», «Витязь» — с «Северсталью». Московское «Динамо» примет «Йокерит», а на закуску встреча СКА и «Ак Барса».
Вдобавок к этому 8 матчей в ночь на среду запланированы в НХЛ.
На что ещё ставить 11 января
В Мельбурне стартует второй раунд квалификации Australian Open. Сегодня завершится первый раунд отборочного турнира, а в ночь на среду начнётся второй.
В баскетбольной Евролиге тоже бушует коронавирус, но несколько матчей всё же должны состояться. «Фенербахче» сыграет с «Олимпиакосом», «Бавария» — с «Жальгирисом», а «Барселона» — с «Миланом».
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