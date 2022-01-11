«Тоттенхэм» — «Челси». Выкрутасы Лукаку не помешают Тухелю выйти в финал

12 января состоится матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» — «Челси». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить явного фаворита: поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех «Челси» оценён экспертами в 2.62. Ставки на ничью принимаются за 3.58.

Где смотреть матч «Тоттенхэм» — «Челси»?

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги Англии «Тоттенхэм» — «Челси» 12 января 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч «Тоттенхэм» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз матча 1/2 финала Кубка лиги Англии «Тоттенхэм» — «Челси» (12.01.2022)

Несмотря на наличие вакцины, коронавирус отступать не думает. Англии пока достаётся крепче остальных. Некоторые матчи приходится переносить. И всё же находится время даже для кубковых соревнований. 12 января состоится ответный матч полуфинала Кубка английской лиги. На этот раз «Тоттенхэм» примет «Челси».

В первой полуфинальной встрече «Челси» доминировал, большую часть времени владел мячом и часто создавал опасные моменты, чем добился закономерной победы (2:0). «Тоттенхэм» сумел ответить только двумя ударами в створ: один нанёс со штрафного Гарри Кейн, второй — с острого угла Джовани Ло Чельсо. Кепа Аррисабалага оба раза опасность нейтрализовал.



В Кубке Англии подопечные Томаса Тухеля тоже выступили здорово, одержали победу над выступающим в пятом по значимости дивизионе футбольных лиг Англии «Честерфилдом» (5:1). Безусловно, такого оппонента можно было обыгрывать куда увереннее, тем более состав был практически основной. Главное — задача выполнена.



А вот в чемпионате Англии успехи синих хуже. За последние пять туров одержали только одну победу и четырежды сыграли вничью. Хотя всё равно располагаются на второй строчке, набрав 43 очка. Правда, отставание от лидирующего «Манчестер Сити» огромное, составляет 10 очков. Сзади поджимает «Ливерпуль» с 42 баллами и игрой в запасе.

Самое страшное, что через три дня после ответного матча с «Тоттенхэмом» придётся играть на выезде с «Ман Сити». Перед Тухелем стоит непростая задача — усидеть сразу на двух стульях. Скамейка запасных не такая длинная из-за травм и коронавируса, а тут ещё и СМИ заговорили о переходе Ромелу Лукаку в «ПСЖ». Скандальное интервью, судя по всему, не прошло даром.



У «Тоттенхэма» тоже далеко не всё в порядке с кадрами. Могут уйти в другие клубы Деле Алли и Мэтт Доэрти. Футболисты не вписываются в стратегию Антонио Конте и с каждым матчем получают всё меньше игрового времени. Особенно Алли, который в последних трёх турах АПЛ не появлялся на поле, а в кубковом матче с «Моркамом» (3:1) был заменён на 69-й минуте.

Почему «Челси» не пустит «Тоттенхэм» в финал Кубка лиги?

В том же матче Тангая Н'Домбеле освистали собственные болельщики, и игрок принял решение покинуть северо-лондонский клуб. Приобретение 25-летнего француза у «Лиона» за € 60 млн в 2019 году не оправдало себя. Теперь перед Конте тоже стоит трудный выбор состава на матч с «Челси», ряды его подопечных стремительно редеют.



В чемпионате Англии «шпор» преследует нестабильность. В последних четырёх матчах сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2) и «Саутгемптоном» (1:1), а также одержали победы над «Кристал Пэлас» (3:0) и «Уотфордом» (1:0). С аутсайдерами проблем нет, а вот взломать крепкую оборону середняков и клубов посильнее удаётся не всегда.



Приход Антонио Конте однозначно улучшил игру лилово-белых. При итальянском специалисте они потерпели только одно поражение, как раз от «Челси» в Кубке лиги Англии. Остальное — победы и ничьи. Однако в нападении всё ещё чувствуется скованность, зародившаяся при недолгом правлении Нуну Эшпириту Санту. За 18 туров АПЛ забили только 23 мяча. По сравнению с 45 голами грядущего оппонента очень мало.

Первое противостояние лондонских команд дало понять, что «Челси» подготовлен гораздо лучше. Несмотря на имеющиеся проблемы с ротацией и серию ничейных выступлений в чемпионате Англии, он готов доминировать и играть в атакующий футбол. «Тоттенхэм» сумел поправить положение в таблице благодаря победам над аутсайдерами и нестабильными коллективами, но победить в дерби вряд ли сумеет.



Думаем, можно поставить на победу подопечных Томаса Тухеля с нулевой форой за 1.92. В случае ничьей произойдёт возврат средств. Проиграть они могут лишь в случае совсем уж нерационального подбора игроков, но вряд ли немецкий специалист станет рисковать. Ждём боевой и конкурентоспособный состав от гостей, который точно не проиграет.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги Англии «Тоттенхэм» — «Челси» 12 января 2022 года

В плане результативности «Челси» хорош. Несмотря на большое количество травм и неясность с Лукаку, думается, что он сможет повторить успех первой полуфинальной встречи. «Тоттенхэм» добавил при Конте, но забивает по-прежнему мало. Проблемы с ротацией тоже не дают жить спокойно, итальянцу нужно больше времени на адаптацию и, вероятно, денежные вложения в трансферы. А пока возьмём победу гостей с нулевой форой.

Ставка: победа «Челси» с нулевой форой за 1.92.

Какой канал покажет матч «Тоттенхэм» — «Челси»?

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Тоттенхэм» — «Челси».

Прогноз Александра Мостового на матч «Барселона» — «Реал».