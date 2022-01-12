«Интер» — «Ювентус». Прогноз «Фонбет»: Альваро Мората упустит Суперкубок Италии

В матче с «Ромой» нападающий был хорош, но лидер Серии А поставит всё на свои места.

Сегодня, 12 января, миланский «Интер» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче за Суперкубок Италии. Встреча пройдёт в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнётся в 23:00 мск. Сделать ставку на финал Суперкубка Италии можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Интер»

«Интер» находится в блестящей форме. Одержали восемь побед подряд в Серии А с общей разницей мячей 22:3. Подопечные Симоне Индзаги обыграли «Наполи» (3:2), «Венецию» (2:0), «Специю» (2:0), разгромили «Рому» (3:0), «Кальяри» (4:0) и «Салернитану» (5:0) и одолели «Торино» (1:0) и «Лацио» (2:1).

Набрав 49 очков в 20 матчах, они возглавляют таблицу и опережают «Милан» на один балл. При этом имеют одну игру в запасе. Вообще, действующий чемпион Италии в текущем сезоне отлично проявляет себя в нападении, являясь самым результативным клубом Серии А. Всего забит 51 мяч. Внушительно.

Также «Интер» лидирует по среднему показателю ожидаемых голов (xG за матч – 2,35). А в семи из восьми предыдущих встреч в чемпионате забивал как минимум два мяча. Успешные результаты во многом связаны с продуктивной игрой Лаутаро Мартинеса, Эдина Джеко и Хакана Чалханоглу.

Мартинес – лучший бомбардир «Интера» в Серии А (11 мячей). Джеко забил восемь голов в чемпионате Италии, а также отметился тремя голами в Лиге чемпионов. В активе Чалханоглу шесть мячей и семь результативных передач. Стоит отметить и эффективные действия команды на стандартах в атаке.

«Нерадзурри» забили девять мячей в результате розыгрышей угловых и штрафных – это третий показатель в чемпионате Италии. В предыдущей игре с «Лацио» оба гола были забиты после розыгрышей стандартных положений, что характерно для стиля футбола миланской команды в нынешнем сезоне.

В последнее время миланцы сильно прибавили в обороне. Если в первых 10 турах пропустили 12 мячей, то в последующих 10 встречах – всего четыре. Миланцы занимают второе место в Серии А как по пропущенным голам (16), так и по среднему показателю ожидаемых голов соперников (xGA за игру – 0,95).

В какой форме «Ювентус»

В последнее время «Ювентус» показывает неплохие результаты. В восьми предыдущих встречах в Серии А одержал пять побед при двух ничьих и одном поражении. На этом отрезке уступил «Аталанте» (0:1), обыграл «Салернитану» (2:0) и «Дженоа» (2:0), сыграл вничью с «Венецией» (1:1), победил «Болонью» (2:0) и «Кальяри» (2:0).

Также разошёлся миром с «Наполи» (1:1) и в результативном матче одолел «Рому» (4:3). Благодаря этому подопечные Массимилиано Аллегри постепенно выправляют положение в таблице. Заработав 38 очков в 21 встрече, располагаются на пятом месте и отстают на три балла от «Аталанты», которая находится в зоне Лиги чемпионов.

Туринцы довольно надёжно действуют в обороне: не позволяли соперникам отличиться в четырёх из восьми предыдущих встреч в Серии А. Однако матч с «Ромой» наглядно продемонстрировал болевые точки команды. Не всегда организованно перестраивалась в защиту, давая возможность римлянам проводить опасные контратаки.

Кроме того, «бьянконери» позволили создать «Роме» несколько голевых моментов после розыгрышей угловых. Одна из таких опасных ситуаций завершилась голом Тэмми Абрахама. Еще один мяч «старая синьора» пропустила после прямого удара по воротам со штрафного.

Тем не менее в этой встрече туринская команда проявила характер. Проигрывая со счётом 1:3 во втором тайме, забила три гола подряд и переломила ход поединка. Важную роль в этом сыграли футболисты, вышедшие на замену. Альваро Мората отдал голевую передачу, а Деян Кулушевски забил гол.

Мората в этом сезоне набрал 10 очков по системе «гол+пас» во всех турнирах (семь голов и три передачи). По этому показателю он уступает только Пауло Дибале, в активе которого девять мячей и четыре результативные передачи. А вот Федерико Кьеза не сможет помочь, поскольку повредил крестообразные связки. Теперь ему предстоит длительное восстановление.

«Интер» — «Ювентус»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды сыграли четыре очных матча. В Серии А соперники обменялись домашними победами. «Интер» выиграл со счётом 2:0, «Ювентус» – 3:2. Между этими встречами состоялись два полуфинальных матча в Кубке Италии.

В первой игре в гостях туринцы победили со счётом 2:1. Ответный поединок завершился нулевой ничьей. В этом сезоне в первом круге Серии А «нерадзурри» и «бьянконери» не выявили победителя (1:1).

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Суперкубок Италии «Интер» — «Ювентус» 12 января 2022 года

Ставка: победа «Интера» в основное время за 1.77. (Сделать ставку).

«Интер» является фаворитом предстоящей встречи с «Ювентусом». Симоне Индзаги может похвастаться отлаженной игрой своей команды как в атаке, так и обороне. Клуб не только уверенно разбирается с середняками и аутсайдерами, но и добивается успеха в матчах с топовыми соперниками.

Доказательством этого стали недавние победы над такими крепкими оппонентами, как «Наполи», «Рома» и «Лацио». В этих играх миланская команда действовала первым номером и регулярно создавала опасные моменты. Любопытно, что средний показатель ожидаемых голов xG достиг отметки в 2,01.

По сравнению с началом сезона «Ювентус» прибавил в стабильности, но пока ещё недотягивает до уровня игры «Интера». Не так давно туринцы уступили «Аталанте», а в предпоследнем туре не смогли победить «Наполи», в отличие от соперников по Суперкубку. Завершили победой встречу с «Ромой», однако качество футбола оставило немало вопросов.

Большую часть матча туринцы довольно блёкло смотрелись в нападении и уступили сопернику по показателю ожидаемых голов (xG «Ювентуса» – 1,45, «Ромы» – 2,53). К тому же подопечные Массимилиано Аллегри часто оставляли римлянам свободное пространство. Подобные действия в обороне могут обернуться проблемами в противостоянии с «Интером».

Миланцы забили уже 11 мячей в Серии А после контратак (второй результат в чемпионате). Наличие ярких исполнителей в нападении и грамотные действия в обороне должны помочь им взять верх над соперниками в основное время. Мы предлагаем сделать ставку на победу «Интера». Такое пари сыграло в 10 из 11 последних матчей в Серии А.