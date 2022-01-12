«Барселона» — «Реал», «Интер» — «Ювентус» и другие матчи. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты! Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 12 января.
На что ставить в футболе 12 января
Сегодня день настоящих суперматчей. Достаточно уже того, что в полуфинале Суперкубка Испании у нас «эль класико». «Барселона» играет против «Реала». Дебют Хави в этом противостоянии в качестве тренера. Посмотрим, сможет ли он остановить «сливочных».
А в Италии Суперкубок состоит из одного, финального матча. Здесь трофей разыграют «Интер» и «Ювентус». У команды Массимилиано Аллегри 8 игр без поражений, а у подопечных Симоне Индзаги и вовсе 8 побед подряд в Серии А. Но финальный матч – дело особенное. И это точно будет жаркая битва!
Кроме того, в АПЛ «Вест Хэм» сыграет с «Норвичем». В Кубке английской лиги «Тоттенхэм» в ответном матче 1/2 финала примет «Челси». Ну а на Кубке Африки Тунис примет Мали, Мавритания сыграет с Гамбией, а Экваториальная Гвинея – с Кот-Д’Ивуаром.
На что ставить в хоккее 12 января
В КХЛ сегодня две встречи. «Адмирал» сыграет с «Сибирью», а «Нефтехимик» — с «Трактором».
В НХЛ также две игры: «Бостон» — «Монреаль» и «Даллас» — «Сиэтл».
На что ещё ставить 12 января
Пока Новак Джокович бьётся за своё право сыграть на Australian Open, другие теннисисты сражаются в квалификации турнира. Сегодня продолжатся матчи второго раунда.
В баскетбольной Евролиге сегодня один матч. «Панатинаикос» в Афинах примет ЦСКА. В Еврокубке «Локомотив-Кубань» сразится с «Ховентудом» на выезде.
В женской волейбольной Суперлиге сыграют «Динамо-Метар» и «Локомотив», а в Кубке ЕКВ «Зенит-Казань» примет «Орион» из Нидерландов.
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