«Класико» в Суперкубке Испании и битва за трофей в Милане.

«Барселона» — «Реал», «Интер» — «Ювентус» и другие матчи. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты! Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 12 января.

На что ставить в футболе 12 января

Сегодня день настоящих суперматчей. Достаточно уже того, что в полуфинале Суперкубка Испании у нас «эль класико». «Барселона» играет против «Реала». Дебют Хави в этом противостоянии в качестве тренера. Посмотрим, сможет ли он остановить «сливочных».

А в Италии Суперкубок состоит из одного, финального матча. Здесь трофей разыграют «Интер» и «Ювентус». У команды Массимилиано Аллегри 8 игр без поражений, а у подопечных Симоне Индзаги и вовсе 8 побед подряд в Серии А. Но финальный матч – дело особенное. И это точно будет жаркая битва!

Кроме того, в АПЛ «Вест Хэм» сыграет с «Норвичем». В Кубке английской лиги «Тоттенхэм» в ответном матче 1/2 финала примет «Челси». Ну а на Кубке Африки Тунис примет Мали, Мавритания сыграет с Гамбией, а Экваториальная Гвинея – с Кот-Д’Ивуаром.

На что ставить в хоккее 12 января

В КХЛ сегодня две встречи. «Адмирал» сыграет с «Сибирью», а «Нефтехимик» — с «Трактором».

В НХЛ также две игры: «Бостон» — «Монреаль» и «Даллас» — «Сиэтл».

На что ещё ставить 12 января

Пока Новак Джокович бьётся за своё право сыграть на Australian Open, другие теннисисты сражаются в квалификации турнира. Сегодня продолжатся матчи второго раунда.

В баскетбольной Евролиге сегодня один матч. «Панатинаикос» в Афинах примет ЦСКА. В Еврокубке «Локомотив-Кубань» сразится с «Ховентудом» на выезде.

В женской волейбольной Суперлиге сыграют «Динамо-Метар» и «Локомотив», а в Кубке ЕКВ «Зенит-Казань» примет «Орион» из Нидерландов.