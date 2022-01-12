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«Ливерпуль» — «Арсенал», 13 января 2022 года, прогноз и ставка на матч Кубка лиги Англии, прямая трансляция, смотреть

«Ливерпуль» — «Арсенал». Юрген Клопп всех перехитрил
Михаил Коробов
«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз на матч 13.01.22
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До переноса встречи мерсисайдский клуб считался аутсайдером. Теперь — фаворит!

13 января состоится первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех лондонцев оценён экспертами в 3.74. Ставки на ничью принимаются за 3.98.

Где смотреть матч «Ливерпуль» — «Арсенал»?

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги Англии «Ливерпуль» — «Арсенал» 13 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз матча 1/2 финала Кубка лиги Англии «Ливерпуль» — «Арсенал» (13.01.2022)

Англия - Кубок лиги. 1/2 финала. 1-й матч
13 января 2022, четверг. 22:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Арсенал
Лондон

Несмотря на наличие вакцины, коронавирус отступать не думает. Англии пока достаётся крепче остальных. Некоторые матчи приходится переносить. И всё же находится время даже для кубковых соревнований. 13 января состоится первый полуфинальный матч Кубка английской лиги. На «Энфилде» «Ливерпуль» примет «Арсенал».

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Встреча должна была состояться ещё на прошлой неделе, однако у подопечных Юргена Клоппа обнаружился коронавирус. Как выяснилось позднее, результаты тестов оказались ложными. Единственный истинный случай заражения был выявлен у Трента Александер-Арнольда, но остальные игроки здоровы и готовы биться за выход в финал.

Из-за оплошности при тестировании на красных могут наложить серьёзные санкции, если выяснится, что они без уважительной причины решили перенести матч. Поводы использовать хитрость были. До встречи со «Шрусбери Таун» (4:1) в Кубке Англии им попадались очень сильные оппоненты, игры с которыми приводили к потере очков.

В трёх последних турах АПЛ мерсисайдцы сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и «Челси» (2:2), а также потерпели поражение от «Лестера» (0:1). Очевидно, футболистам была необходима передышка. Вопрос: мухлевали ли они, зная о ложноположительных тестах на коронавирус? Руководство английской лиги дало понять, что расследовать этот инцидент не станет. Фортуна на стороне Клоппа.

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На дистанции «Ливерпуль» смотрится хорошо. Располагается на третьей позиции в чемпионате Англии с 42 баллами и до сих пор имеет шансы побороться за титул с лидирующим «Ман Сити». Особенно радует результативность клуба: за 20 туров наклепал 52 мяча. 16 из них записал на свой счёт Салах, лидирующий в гонке бомбардиров. На втором месте в списке его сокомандник — Диогу Жота (10 голов).

А вот «Арсеналу» перерыв пошёл во вред. Об этом свидетельствует поражение в 1/32 финала Кубка Англии от «Ноттингем Форест» (0:1) из Чемпионшипа. Состав на матч был выбран вполне боевой, однако инициативу перехватить не удалось. Владея мячом 67% игрового времени, даже в створ ворот оппонента попасть не удалось.

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До этого лондонский коллектив выступал довольно неплохо. За последние три тура чемпионата Англии потерпел только одно поражение от «Манчестер Сити» (1:2). Другие матчи ознаменовались крупной победой над «Норвичем» (5:0) и разгромом «Лидса» (4:1). Впрочем, оба сейчас располагаются внизу турнирной таблицы и близки к вылету в дивизион классом ниже.

Если заглянуть чуть дальше, то увидим поражения от «Манчестер Юнайтед» (2:3) и «Эвертона» (1:2), которые в нынешнем сезоне совсем не славятся стабильностью. Ко всему прочему, в 12-м туре АПЛ подопечные Микеля Артеты уже терпели разгром от «Ливерпуля» (0:4). А значит, в грядущем противостоянии они, скорее всего, выступят в роли андердога.

С другой стороны, «канониры» за 20 туров чемпионата Англии поразили ворота противников 33 раза, пропустив 25 мячей. Статистика подтверждает их истинный уровень, который сейчас близок, скорее, к среднему. Хотя отдать должное им есть за что.
По делу располагаются на четвёртой строчке в чемпионате Англии и активно наигрывают молодёжь.

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Подопечные Юргена Клоппа подходят к матчу с «Арсеналом» в полной боевой готовности. Они успели отдохнуть и восстановиться после плотного графика игр с топовыми соперниками. Лондонцы, наоборот, немного сбавили темп и уступили даже «Ноттингем Форрест» в Кубке Англии. Думаем, П1 за коэффициент 2.07 — хороший вариант для ставки.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги Англии «Ливерпуль» — «Арсенал» 13 января 2022 года

«Ливерпуль» очень результативен и демонстрировал потрясающую форму до возникновения кризисной обстановки. Он имеет в обойме двух классных форвардов в лице Салаха и Жоты, на счету которых 26 голов в АПЛ. Весь «Арсенал» забил только на шесть больше, чем эти двое. Безусловно, он не сдастся и тоже будет атаковать, но превзойти мерсисайдцев будет тяжело.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.07.

Какой канал покажет матч «Ливерпуль» — «Арсенал»?

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» с коэффициентом 2.16.

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Заглавное фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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