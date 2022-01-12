«Ливерпуль» — «Арсенал». Юрген Клопп всех перехитрил

13 января состоится первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех лондонцев оценён экспертами в 3.74. Ставки на ничью принимаются за 3.98.

Где смотреть матч «Ливерпуль» — «Арсенал»?

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги Англии «Ливерпуль» — «Арсенал» 13 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз матча 1/2 финала Кубка лиги Англии «Ливерпуль» — «Арсенал» (13.01.2022)

Несмотря на наличие вакцины, коронавирус отступать не думает. Англии пока достаётся крепче остальных. Некоторые матчи приходится переносить. И всё же находится время даже для кубковых соревнований. 13 января состоится первый полуфинальный матч Кубка английской лиги. На «Энфилде» «Ливерпуль» примет «Арсенал».

Встреча должна была состояться ещё на прошлой неделе, однако у подопечных Юргена Клоппа обнаружился коронавирус. Как выяснилось позднее, результаты тестов оказались ложными. Единственный истинный случай заражения был выявлен у Трента Александер-Арнольда, но остальные игроки здоровы и готовы биться за выход в финал.



Из-за оплошности при тестировании на красных могут наложить серьёзные санкции, если выяснится, что они без уважительной причины решили перенести матч. Поводы использовать хитрость были. До встречи со «Шрусбери Таун» (4:1) в Кубке Англии им попадались очень сильные оппоненты, игры с которыми приводили к потере очков.



В трёх последних турах АПЛ мерсисайдцы сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и «Челси» (2:2), а также потерпели поражение от «Лестера» (0:1). Очевидно, футболистам была необходима передышка. Вопрос: мухлевали ли они, зная о ложноположительных тестах на коронавирус? Руководство английской лиги дало понять, что расследовать этот инцидент не станет. Фортуна на стороне Клоппа.

На дистанции «Ливерпуль» смотрится хорошо. Располагается на третьей позиции в чемпионате Англии с 42 баллами и до сих пор имеет шансы побороться за титул с лидирующим «Ман Сити». Особенно радует результативность клуба: за 20 туров наклепал 52 мяча. 16 из них записал на свой счёт Салах, лидирующий в гонке бомбардиров. На втором месте в списке его сокомандник — Диогу Жота (10 голов).



А вот «Арсеналу» перерыв пошёл во вред. Об этом свидетельствует поражение в 1/32 финала Кубка Англии от «Ноттингем Форест» (0:1) из Чемпионшипа. Состав на матч был выбран вполне боевой, однако инициативу перехватить не удалось. Владея мячом 67% игрового времени, даже в створ ворот оппонента попасть не удалось.

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До этого лондонский коллектив выступал довольно неплохо. За последние три тура чемпионата Англии потерпел только одно поражение от «Манчестер Сити» (1:2). Другие матчи ознаменовались крупной победой над «Норвичем» (5:0) и разгромом «Лидса» (4:1). Впрочем, оба сейчас располагаются внизу турнирной таблицы и близки к вылету в дивизион классом ниже.



Если заглянуть чуть дальше, то увидим поражения от «Манчестер Юнайтед» (2:3) и «Эвертона» (1:2), которые в нынешнем сезоне совсем не славятся стабильностью. Ко всему прочему, в 12-м туре АПЛ подопечные Микеля Артеты уже терпели разгром от «Ливерпуля» (0:4). А значит, в грядущем противостоянии они, скорее всего, выступят в роли андердога.



С другой стороны, «канониры» за 20 туров чемпионата Англии поразили ворота противников 33 раза, пропустив 25 мячей. Статистика подтверждает их истинный уровень, который сейчас близок, скорее, к среднему. Хотя отдать должное им есть за что.

По делу располагаются на четвёртой строчке в чемпионате Англии и активно наигрывают молодёжь.

Подопечные Юргена Клоппа подходят к матчу с «Арсеналом» в полной боевой готовности. Они успели отдохнуть и восстановиться после плотного графика игр с топовыми соперниками. Лондонцы, наоборот, немного сбавили темп и уступили даже «Ноттингем Форрест» в Кубке Англии. Думаем, П1 за коэффициент 2.07 — хороший вариант для ставки.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги Англии «Ливерпуль» — «Арсенал» 13 января 2022 года

«Ливерпуль» очень результативен и демонстрировал потрясающую форму до возникновения кризисной обстановки. Он имеет в обойме двух классных форвардов в лице Салаха и Жоты, на счету которых 26 голов в АПЛ. Весь «Арсенал» забил только на шесть больше, чем эти двое. Безусловно, он не сдастся и тоже будет атаковать, но превзойти мерсисайдцев будет тяжело.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.07.

Какой канал покажет матч «Ливерпуль» — «Арсенал»?

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» с коэффициентом 2.16.

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