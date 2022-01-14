«Боруссия» Д — «Фрайбург», «Брайтон» — «Кристал Пэлас» и другие игры. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты! Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 14 января.

На что ставить в футболе 14 января

Пожалуй, самый интересный матч сегодня — встреча дортмундской «Боруссии» и «Фрайбурга» в Бундеслиге. В АПЛ сразятся «Брайтон» и «Кристал Пэлас», а в Лиге 1 – «Ницца» и «Нант».



Большой игровой день на Кубке Африки. Сенегал сыграет с Гвинеей, а Малави – с Зимбабве. Сборная Марокко сразится с Коморскими островами, а Габон – с Ганой.

На что ставить в хоккее 14 января

КХЛ завтра приостановит чемпионат, а сегодня ещё должны сыграть «Адмирал» и «Сибирь». Будем надеяться, что этому матчу ничего не помешает. В НХЛ в ночь на субботу 3 матча: «Флорида» примет «Даллас», «Миннесота» — «Анахайм», а «Колорадо» сыграет с «Аризоной».

На что ещё ставить 14 января

В квалификации Australian Open Роман Сафиуллин в третьем раунде сыграет с британцем Лиамом Броэди. Победитель этой встречи сыграет в основной сетке.



В баскетбольной Евролиге ЦСКА сыграет с французским «Асвелом». Кроме того, «Реал» примет «Басконию».



В мужской волейбольной Суперлиге АСК сыграет с «Факелом», а в женской Суперлиге два матча. «Заречье-Одинцово» примет московское «Динамо», а «Динамо-Ак Барс» встретится со «Спартой».



На шестом этапе Кубка мира по биатлону – 2021/2022 в Германии сегодня день женской эстафеты.