Фрэнсис Нганну — Сириль Ган. Одним ударом чемпионство не выиграть

В ночь с 22 на 23 января 2022 года мск в Анахайме (США) на арене Honda Center пройдёт турнир UFC 270. Главное событие вечера — бой между действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и обладателем пояса временного чемпиона Сирилем Ганом. Начало боя — не ранее 7:30 мск.

Какой канал покажет бой Нганну — Ган?

В прямом эфире видеотрансляцию боя онлайн можно будет посмотреть на UFC TV. Также главные бои UFC 270 покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты букмекерских контор отдают небольшое предпочтение Сирилю Гану. Поставить на временного чемпиона предлагается с коэффициентом 1.83. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1830. Победа Нганну доступна за 2.03, ничья — за 49.00.



Этот бой станет противостоянием мощи и техники. Сильнейший кулак UFC Нганну и выносливый, быстрый и техничный Ган. Кто победит? Эксперты уже дали свои прогнозы. И выходит так, что практически все ставят на победу французского бойца.

Ставят на победу Гана

Несмотря на то что букмекеры хоть и считают Сириля Гана фаворитом, но явным это превосходство назвать нельзя. Слишком много элитных бойцов победил Фрэнсис Нганну. А точнее, нокаутировал. Побед решением в его активе нет. Но на этот раз Нганну будет очень сложно. Практически все эксперты склоняются к победе Гана.



Так, бывший чемпион UFC Фабрисиу Вердум считает, что француз победит по очкам.



«Это будет интересный бой, так как соперники хорошо знают друг друга, понимают сильные и слабые стороны. Они долгое время тренировались вместе. В интернете можно найти видео их спаррингов, там Ган выглядит намного лучше. Очевидно, что Нганну очень хорош, это действующий чемпион. Возможно, у Нганну есть проблемы в партере, но и Ган предпочитает стойку. Бой покажет. Если бы меня попросили сделать ставку, то я бы выбрал Сириля Гана. Не думаю, что он выиграет досрочно, склоняюсь к победе по очкам», — заявил Вердум.



Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко также занимает сторону Гана.



«Мне кажется, Ган может выиграть, потому что он более техничный. Нганну — здоровый, но свою физику он может применить против не совсем хорошо обученных ударников. Он более корявый и использует свою мощь, а Ган — хороший, обученный кикбоксёр, по которому сложно попасть. Нганну может забрать первый раунд, но Ган может выиграть за счёт тактики и стратегии.



Ган будет двигаться, уходить, разбивать ему ноги, кидать отвлекающие удары, но если Нганну решит не форсировать события и не бегать за ним, мы можем увидеть скучнейший бой, как у Адесаньи и Ромеро, когда на протяжении пяти раундов практически ничего не происходило», — отметил Шлеменко.

Российский боец ММА, временный чемпион Bellator Валентин Молдавский считает, что шансы 55 на 45 в пользу Гана.



«Я думаю, что Ган – фаворит в соотношении 55 на 45 процентов, потому что он и большой, и сильный, но при этом очень техничный и думающий боец. Всё-таки Нганну – это больше животная мощь. У него тоже присутствует техника, но в основном только техника рук, поэтому думаю, что у Гана побольше шансов. Но у Нганну есть удар», — подчеркнул Молдавский.



Уверен в победе француза и Андрей Орловский.



«Я хотел бы увидеть победу Сириля, это определённо будет отличный бой. Думаю, Нганну наконец-то надерут его задницу. Я поставлю деньги на победу Сириля», — сказал Орловский.



Ну и сам Сириль Ган уверен в победе.



«Повторю то, что провернул в битве с Жаирзиньо. Я выиграю после пяти раундов. Может быть, даже раньше, финиширую его. Почему бы и нет», — рассказал Ган.

Ставят на Нганну

Фрэнсис – классный боец, но в этот раз он в абсолютном меньшинстве. Открыто в его пользу высказался только экс-боец UFC Пол Фелдер.

Нганну запросил половину гонорара за бой с Ганом на UFC 270 в биткоинах.

«Мне кажется, что это будет очень тяжёлая битва двух серьёзных соперников. Они хорошо знают друг друга и много спарринговали, поэтому в октагоне будет тактическое противостояние.

Чутьё подсказывает мне, что победит Нганну, и я лично желаю ему победы. Его главное оружие — его тяжелейший удар. Стоит ему донести всего лишь один точный удар, и он потушит свет Гану», — отметил Фелдер.



Но, конечно, прогнозы не в его пользу только добавляют мотивации Фрэнсису. Сам он пообещал расправиться с соперником не позднее второго раунда.



«Я слышал, что Ган хочет пройти пять раундов и выиграть по очкам. Он сильно рискует, если попытается выстоять против моей мощи так долго. Ему сильно повезёт, если он переживёт первые два раунда, не говоря уже о пяти. Если он продержится пять раундов, это будет для него большим достижением. Мой прогноз таков – я отправлю его в нокаут во втором раунде. Или так – я нокаутирую его менее чем за два раунда», — заявил Нганну.



Что ж, до главного боя UFC 270 остаётся всего пара дней. А на чьей стороне вы? Самое время сделать свой выбор. Удачных ставок!

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Где смотреть бой Нганну — Ган?

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