«Бетис» — «Севилья». Соперник «Зенита» вылетит из Кубка Испании

15 января состоится матч 1/8 финала Кубка Испании «Бетис» — «Севилья». Начало игры — в 23:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить явного фаворита: поставить на победу «Бетиса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех «Севильи» оценён экспертами в 2.82. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Бетис» — «Севилья» 15 января 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч «Бетис» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка Испании «Бетис» — «Севилья» (15.01.2022)

Ситуация с коронавирусом настораживает, он продолжает диктовать свои правила. Тем не менее футбол в Испании пауз не берёт. На 15 января запланировано четыре встречи 1/8 финала Кубка Короля. В самой поздней из них на стадионе «Бенито Вильямарин» состоится севильское дерби — «Бетис» примет «Севилью». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск.

По ходу текущего сезона «Бетис» не раз оступался, теряя очки. Тем не менее располагается на третьей строчке чемпионата Испании и вовсю претендует на участие в Лиге чемпионов. Загадывать наперёд пока рано, на хвосте грозные оппоненты, готовые цепляться за любую возможность набрать заветные баллы. Хотя шансы пока есть даже на медали.



Единственное, что заставляет беспокоиться за «бетикос», — нестабильность. Даже со середняками и аутсайдерами иногда бывают проблемы. Подтверждают это и последние три тура Ла Лиги, в которых добыто только одно очко в матче с «Райо Вальекано» (1:1). Также клуб потерпел поражения от «Атлетика» Б (2:3) и «Сельты» (0:2).



В Лиге Европы зелёно-белые тоже не проявили всех своих лучших качеств. Потерпели поражения от немецкого «Байера» (0:4) и шотландского «Селтика» (1:3), ввиду чего смогли пробраться в плей-офф только со второй строчки. Хотя это уже достижение для клуба. В 1/16 финала встретятся с российским «Зенитом». Подготовка к встрече наверняка идёт полным ходом, но всё внимание сейчас на Кубок Короля.

К негативным моментам стоит отнести не самую надёжную линию обороны. За 20 туров чемпионата Испании севильянцы пропустили 24 мяча. Забили тоже порядочно — 33. Правда, 11 из них пришлись на долю Хуанми, располагающегося на третьей строчке в списке бомбардиров Ла Лиги. Хотя форвард даже в заявку на матч с «Райо Вальекано» не попал и, по слухам, готовится отбыть в «Малагу».



«Севилья», в свою очередь, располагается на второй строчке Ла Лиги с 44 баллами и старается навязать конкуренцию за титул мадридскому «Реалу». Пока отрыв порядочный (пять пунктов), однако есть ещё игра в запасе. В случае победы расстояние сократится до двух очков, а это уже кардинально меняет суть дела.

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Ко всему прочему, команда грамотно ведёт трансферную политику. Недавно приобрела хавбека «Порту» Хесуса Корону всего за € 3 млн, хотя его рыночная стоимость оценивается в € 22 млн! Также красно-белые отказались продавать Диего Карлоса «Ньюкаслу» за € 30 млн, поскольку заинтересованы в сохранении футболиста в составе.



Неудивительно. Защита севильцев заставляет кусать локти многих противников и является вдобавок самой надёжной в чемпионате Испании на данный момент. За 20 туров пропущено только 13 мячей. В нападении тоже порядок — наколотили 31 мяч. Причём не стараниями одного футболиста, а благодаря командному футболу.



В последних шести турах Ла Лиги подопечные Хулена Лопетеги один раз сыграли вничью с «Барселоной» (1:1). В остальных одержали победы с минимальным перевесом над «Вильярреалом» (1:0), «Атлетиком» Б (1:0), «Атлетико» М (2:1), «Кадисом» (1:0) и «Хетафе» (1:0). Как видно, забивают ровно столько, сколько требуется.

В Севилье две основные команды. «Севилья» играет роль главной. «Бетис» — попроще, его ещё называют народной. По статистике и последним выступлениям в Ла Лиге становится понятно, почему так. Хулен Лопетеги построил настоящую крепость в обороне и продолжает работать над усилением. Недавно линию полузащиты пополнил Хесус Корона.



Думаем, в этот раз можно поставить на выход «Севильи» в 1/4 финала Кубка Короля за 1.98. Кроме того, что команда сейчас на ходу и демонстрирует приличные результаты, статистика последних очных встреч полностью на её стороне. Пять из шести прошлых севильских дерби завершились победой красно-белых. А это серьёзное преимущество.

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Бетис» — «Севилья» 15 января 2022 года

Фаворит грядущего противостояния очевиден. «Севилья» отлично выступила в последних пяти турах чемпионата Испании и демонстрирует потрясающую надёжность в защите, при этом умело используя нападение. «Бетис» в нынешнем сезоне удивляет, но по-прежнему не славится стабильностью. С крепкими оппонентами нередко испытывает большие трудности, да ещё и с главным бомбардиром клуба непонятная ситуация. Думаем, в следующую стадию пройдут подопечные Хулена Лопетеги.



Ставка: «Севилья» выйдет в 1/4 финала Кубка Испании за 1.98.

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