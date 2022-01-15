«Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз «Фонбет»: Хосеп Гвардиола уничтожит надежды лондонцев

Сегодня, 15 января, в матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет лондонский «Челси» на стадионе «Этихад». Начало встречи — в 15:30 мск. Хозяева имеют прекрасную возможность забрать очки у прямого конкурента в чемпионской гонке. Сделать ставку на центральный матч тура можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» идёт на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав за 21 тур 53 очка. Отрыв от второго места внушительный, составляет 10 баллов. В 11 последних турах команда Хосепа Гвардиолы неизменно выигрывала. В том числе удалось одержать победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0), «Вест Хэмом» (2:1), «Лестером» (6:3) и лондонским «Арсеналом» (2:1). Список послужной.

По результатам пяти последних туров «горожане» – команда с лучшей в чемпионате Англии разницей забитых и пропущенных мячей: 20 забитых и четыре пропущенных. Разница за сезон тоже лучшая в лиге (+40). По результативности «Сити» уже превзошёл себя же в прошлом сезоне. Тогда к 22-му туру было забито 37 голов. В этом – уже 53.

В какой форме «Челси»

«Челси» занимает как раз второе место в турнирной таблице АПЛ с 43 очками. Любопытно, что к 15-му туру команда Томаса Тухеля лидировала с 33 очками, опережая «Манчестер Сити» на один балл. Однако после стала всё чаще терять очки. Во многом из-за вспышки ковида и травм ключевых игроков. А потому более стабильный и укомплектованный конкурент сумел лондонцев обойти.

В семи последних турах «аристократы» одержали всего две победы — над «Лидсом» (3:2) и «Астон Виллой» (3:1). Также поделили очки с «Эвертоном» (1:1), «Вулверхэмптоном» (0:0), «Брайтоном» (1:1) и «Ливерпулем» (2:2). Однако при этом проиграли в дерби «Вест Хэму» (2:3). Соперники действительно не из робкого десятка, и всё же ошибок «горожане» не простили.

Частые осечки отдалили синих от первой строчки. Предстоящие туры будут не самыми простыми, чтобы рассчитывать на лёгкое сокращение отрыва. «Челси» предстоят матчи с «Манчестер Сити», «Брайтоном», «Тоттенхэмом», «Арсеналом». Кроме феноменальных подопечных Пепа Гвардиолы, в ближайшем календаре крайне неуступчивый «Брайтон» и два дерби.

«Манчестер Сити» — «Челси»: статистика личных встреч

С другой стороны, в пяти последних очных встречах во всех турнирах на счету «Манчестер Сити» лишь две победы. В то время как «Челси» добыл три. Во всех случаях на этом отрезке командам удавалось выигрывать с разницей в один или два мяча. Не более. В трёх из четырёх последних встреч одна из сторон побеждала со счётом 1:0.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» 15 января 2022 года

Ставка: «Ман Сити» не проиграет и забьёт меньше 2.5 мяча за 1.83. (Сделать ставку).

«Челси» в последних турах чаще обычного терял очки. В пяти предыдущих матчах чемпионата Англии смог обыграть только «Астон Виллу». «Манчестер Сити» же на дистанции смотрится более чем убедительно. Серия из 11 побед в АПЛ делает «горожан» фаворитами не только предстоящего матча, но и всей чемпионской гонки. Всё же на «Ливерпуль» тоже особо рассчитывать не приходится.

Это не единственный фактор в пользу хозяев. «Сити» проиграл всего в одном домашнем матче в АПЛ и получит перед предстоящей встречей больше времени на отдых. «Челси» растратил силы ещё и на кубковую игру с «Тоттенхэмом». В ответном противостоянии синие выиграли и вышли в финал, однако состав был близок к основному. С тонусом могут возникнуть проблемы.



Кадровые проблемы синих (а это травмы Джеймса, Чилуэлла и Чалобы, отсутствие основного голкипера Эдуара Менди), как и проблемы с созиданием и реализацией, наверняка помешают в выездной игре с лидером чемпионата Англии. В таких противостояниях каждая ошибка может стать фатальной. Предположим, что «Челси» в его нынешней форме не удастся обыграть «Манчестер Сити».



Хозяева же вряд ли проведут результативный матч. Скорее всего, забьют меньше трёх мячей, как в первой очной встрече сезона (1:0) или непростом для команды недавнем матче с «Арсеналом» (2:1). «Челси» по-прежнему хорошо владеет прессингом и контролирует игру, что поможет синим эффективно сдерживать самую результативную команду АПЛ. В четырёх последних очных встречах с «Сити» «Челси» пропустил всего два гола. Это тоже стоит держать в уме.