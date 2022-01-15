«Ман Сити» — «Челси», «Астон Вилла» — «МЮ» и другие матчи. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты! Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 15 января.

На что ставить в футболе 15 января

Суббота порадует любителей футбола целым рядом интересных матчей. Главный матч дня пройдёт в Англии, где «Манчестер Сити» сыграет с «Челси». Если команда Гвардиолы победит, то чемпионская гонка для команды Тухеля закончится. Ну а если лондонцы одержат выездную победу, то ещё поборются. Кроме того, интересна встреча «Астон Виллы» и «МЮ».



В Германии «Бавария» едет в гости к «Кёльну», а «Лейпциг» Доменико Тедеско играет на выезде со «Штутгартом». Стоит посмотреть и за матчем мёнхенгладбахской «Боруссии» с «Байером».



В Италии «Ювентус» сразится с «Удинезе», а «Лацио» на выезде сыграет с «Салернитаной». Во Франции «ПСЖ» примет «Брест», а в Кубке Испании дерби «Бетис» — «Севилья».

На что ставить в хоккее 15 января

Сезон КХЛ приостановлен, поэтому в фокусе НХЛ. Здесь в 22:00 мск начнут играть «Айлендерс» и «Вашингтон». Ну а затем хоккейная ночь: ещё 10 матчей.

На что ещё ставить 15 января

Пока Новак Джокович бьётся с властями Австралии за право сыграть в Мельбурне, Аслан Карацев в финале турнира в Сиднее встретится с Энди Марреем.



Баскетбол под огнём коронавируса: так, в Единой лиге ВТБ обе сегодняшние игры перенесли. В Испании и Италии матчи есть, но их мало. Зато в НБА команды, кажется, прошли острую фазу эпидемии.



В мужской волейбольной Суперлиге 3 матча. «Енисей» примет «Кузбасс», «Газпром-Югра» сыграет с «Зенитом», а «Зенит-Казань» — с «Самотлором». У женщин 4 игры. Самая интересная, пожалуй, встреча «Тулицы» с «Уралочкой».

На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге сегодня пройдёт мужская эстафета 4 х 7,5 километров.