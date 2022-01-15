Биатлон, гонка преследования, мужчины. Александр Логинов порадует россиян

На шестом этапе Кубка мира по биатлону-2021/2022 в Германии 16 января состоится мужской пасьют на 12,5 км. Начало — в 16:30 мск. В прямом эфире гонку покажет телеканал «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз: наибольшие шансы на победу имеет Кентен Фийон Майе, поставить на которого предлагают за 1.50.

Коэффициенты букмекеров на мужской пасьют Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (16.01.2022)

В тройку фаворитов также входят Бенедикт Долль (5.00) и Антон Смольский (9.00). Следом идёт Себастиан Самуэльссон (20.00). За ними в списке претендентов находятся Симон Детьё, Эрик Лессер, Дмитрий Пидручный и Теро Сеппяля (по 25.00). Заключить пари на Александра Логинова и Даниила Серохвостова можно за 125.00.

Гонка преследования на Кубке мира в Рупольдинге: прогноз и анализ 16 января 2022 года

Шестой этап Кубка мира по биатлону подходит к концу. Завершит программу мужской пасьют на 12,5 километра. После спринта, результаты которого, откровенно говоря, разочаровали, глобальных изменений в таблице не произошло. Кентен Фийон Майе продолжает лидировать в общем зачёте. Благодаря золоту в спринте заработал хорошую фору. Теперь у француза в активе 521 очко.

К сожалению, российские спортсмены тоже остались на своих местах. Эдуард Латыпов, который находится на карантине, до сих пор первый из россиян. Занимает восьмую позицию в общем зачёте, только теперь отстаёт от лидера на 185 очков. Без положительного теста на коронавирус и пропуска двух этапов вполне мог побороться за топ-3.



Александр Логинов упустил возможность обойти Латыпова по итогам спринта, оставшись на девятой строчке. Однако практически вплотную к Александру после выигранной бронзы в спринте приблизился белорус Антон Смольский. Он замыкает топ-10. За ним идёт француз Симон Детьё. Вот у них-то и есть все шансы вытеснить Латыпова из десятки лучших. Смольский отстаёт от Эдуарда на 24 очка, а Детьё — на 34.



Что же касается, Логинова, то спринт у него получился ужасным: лишь 32-е время. Единственное, что можно сказать в его оправдание, — никто из сборной России не вошёл в топ-20. Хотя это нашу команду никак не красит. Лучшим среди россиян оказался Максим Цветков, занявший 21-е место. Стрелял хуже ожидаемого, зато на трассе смотрелся добротно.

Хотя разница по времени с результатом Логинова составила всего 13 секунд. Букмекеры считают, что Александр сможет отыграть этот гандикап. Предлагают поставить на то, что Логинов придёт выше Цветкова за 1.72. Вполне можно проверить. Максим заметно лучше на стойке, но тоже попал в состав на эстафету. Хватит ли сил и эмоций на два дня подряд — вопрос, ведь Цветков совсем недавно вернулся на Кубок мира.



Однако есть и другой соперник. За 1.75 можно проверить, что Логинов придёт выше Эмильена Жаклена, у которого выигрывает 23 секунды после спринта. На данный момент француз занимает второе место в таблице, но его показатели лучше только в беге. Спринтерская гонка определённо не удалась.

Фора у Логинова солидная, а проблемы Жаклена со стрельбой в Рупольдинге бросаются в глаза. Один промах на лёжке — это нормально, но три незакрытых мишени на стойке напрягли. 53-е место на старте вынудит прорываться и постоянно находиться в тесном контакте. Если быстро вернуться в борьбу хотя бы за топ-10 не выйдет, француз вполне может поберечь силы. Они ему ещё понадобятся. Коэффициенты рабочие, на наш взгляд, вполне можно проверить.



А для тех, кто не любит рисковать, можно рассмотреть ставку «Кентен Фийон Майе победит» за 1.50. Строго говоря, Кентен уже три этапа подряд берёт первые места в пасьютах. Сначала в Хохфильцене отыграл 25 секунд с седьмого места, потом в Анси 21 секунду с четвёртой стартовой позиции и затем в Оберхофе 29,5 секунд с девятого места.



В Рупольдинге француз взял золото в спринте. Фора от второго места составляет семь секунд, от третьего — целых 32. То есть запас очень серьёзный, а физическое состояние прекрасное. Значит, шансы на очередную победу у Кентена велики.

Единственное, что сможет помешать Фийону Майе прийти первым — это обилие промахов и чужая удача. Бенедикт Долль, который выиграл серебро в спринте, уступает фавориту по всем параметрам. Немец хуже бежит и стреляет не особенно стабильно. Антон Смольский порадовал в спринте, однако развить успех будет сложно.



Белорусский биатлонист заметно уступает лидеру в беге. А вот в стрельбе показатели сопоставимы. Даже стоя, где он неплох. Добавим солидный гандикап и не самый большой опыт ухода в пасьют с топовых позиций у Смольского. Можно также проверить ставку «преимущество победителя составит 10 секунд или более» за 1.59. На наш взгляд, это ещё один оптимальный вариант для ставки. Хотя коэффициент довольно низкий.

Кубок мира по биатлону, прогноз на гонку преследования в Рупольдинге 16 января 2022 года

Эдуард Латыпов пропускает второй этап кряду и вот-вот вылетит из топ-10 общего зачёта. Зато Логинов в строю. В спринте его результат не порадовал, в пасьюте, на наш взгляд, вполне сможет показать хорошую гонку и забраться в топ-10. Как минимум сможет отыграть у Цветкова 13 секунд форы и не проиграть Эмильену Жаклену, который будет стартовать в шестом десятке после трёх промахов на стойке.



Ставка 1: Александр Логинов финиширует выше Максима Цветкова за 1.72.



Ставка 2: Александр Логинов финиширует выше Эмильена Жаклена за 1.75.

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