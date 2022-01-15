Джоковичу не дадут сыграть на Australian Open? Даже если да, Медведев — фаворит

17 января стартуют матчи основной сетки первого турнира серии «Большого шлема» в 2022 году – Australian Open. Правда, всю эту неделю события в Мельбурне уже не давали расслабиться поклонникам тенниса. Новак Джокович и вакцинация – ситуация менялась несколько раз, прямо сейчас серб под стражей ждёт суда. Сыграет ли он на Australian Open? Пока непонятно.

Джокович — уже не фаворит, даже если сыграет

Желание выиграть открытый чемпионат Австралии в 10-й раз – уже само по себе достаточная мотивация. Но те конфликты с австралийскими властями, которые прямо сейчас переживает Новак Джокович, явно разозлили серба, добавили ему спортивной злости. Вот только дадут ли ему выплеснуть эту злость на корте, пока непонятно.

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Так или иначе Джокович посеян под номером 1 и он – один из двух фаворитов турнира, по оценке букмекеров. Поставить на юбилейный успех серба на кортах «Мельбурн парка» можно с коэффициентом 2.50. Но все эти цифры с оговорками, ведь мы до сих пор не знаем точно, выйдет ли Новак на корт или его депортируют.

Стартовать в Мельбурне Новак должен матчем с соотечественником Миомиром Кецмановичем. До 1/4 финала в обычном состоянии вряд ли у него возникли бы проблемы: потенциальные соперники на этом пути Томми Пол, Лоренцо Сонего, Сэм Куэрри, Гаэль Монфис, Кристьян Гарин, Кэмерон Норри, Пабло Карреньо-Буста. Особняком стоит Маттео Берреттини, но итальянец пока не заработал репутации игрока, способного обыграть лидера мирового рейтинга. Но опять же, даже если серб и будет играть, то он выбился из тренировочного ритма. Перебьют ли растренированность эмоции, неизвестно.

Медведев готов штурмовать Мельбурн!

Второй сеяный турнира – наш Даниил Медведев. Он успел сыграть на ATP Cup, так что игровой ритм уже найден. Шансы Даниила оценивают точно коэффициентом 2.25, он – главный фаворит. А вот обойти Новака в чемпионской гонке даже в случае победы на Australian Open Медведев не сможет.

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Стартовать россиянину выпало матчем с финским швейцарцем Генри Лааксоненом, а вот во втором круге Медведев может сыграть с любимцем трибун Ником Кирьосом. Дальше на его пути могут оказаться Уго Умбер, Джон Иснер, Диего Шварцман. Ну а в четвертьфинале, если всё сложится удачно, нас может ждать российское противостояние Медведев – Рублёв. Андрей начнёт выступления матчем с итальянцем Джанлукой Маджером, а поставить на его победу на турнире можно за 40.00.

Кто ещё может выстрелить?

Прогнозировать что-то довольно сложно, ведь может вмешаться ещё и коронавирус. По крайней мере, в квалификации несколько игроков сдали положительные тесты на ковид уже после своих матчей. Букмекеры считают, что ближе всех к дуэту лидеров третий сеяный Александр Зверев, на него можно поставить за 3.80. В первом круге Зверев встретится с соотечественником Даниэлем Альтмайером.

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В этом году в Мельбурне будет Рафаэль Надаль, но в испанца особенно не верят. Кажется, его время потихонечку проходит, тем более на харде. Шансы Рафы оценили коэффициентом 9.00, стартовый соперник испанца – Маркос Гирон из США.

Сделать ставку на Стефаноса Циципаса, который в межсезонье залечивал травмированный локоть, можно с коэффициентом 17.00. Греку на старте играть против шведа Микаэля Имера. На итальянца Янника Синнера предлагают коэффициент 20.00, его соперник станет известен по итогам квалификации.

Про Андрея Рублёва мы уже сказали, но не будем забывать и про остальных наших. Шансы Карена Хачанова аналитики оценили котировкой 80.00.28-й сеяный в первом круге будет играть против Дениса Кудлы. А вот на Аслана Карацева, который, между прочим, в прошлом году дошёл аж до полуфинала, предлагают коэффициент 250.00. Стартовать Аслану матчем с испанцем Хауме Мунаром.

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